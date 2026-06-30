La actriz Amalia Martos, protagonista de Operación triunfo en el salto a Estados Unidos

El salto a Estados Unidos del formato de Operación Triunfo también lleva consigo el talento de la joven actriz Amalia Martos como concursante.

El formato de talent show de Operación Triunfo lleva años triunfando en nuestro país, creando grandes ídolos musicales como David Bisbal, Manuel Carrasco o Aitana a lo largo de sus más de diez ediciones. Un exitoso programa que ha fidelizado a su audiencia desde sus inicios en 2001 y que en 2027 estrenará su decimocuarta entrega, cuya preparación ya ha comenzado.

Una fórmula que no todos los países han conseguido afianzar proyectos similares en sus parrillas, por lo que Operación Triunfo da el salto a Estados Unidos de la mano de Telemundo y la plataforma Peacock, donde se podrá ver el programa en nuestro país a partir de su estreno el 7 de julio. Sin embargo, el origen del concurso no es lo único con sabor español Operación Triunfo Estados Unidos, sino que la joven madrileña Amalia Martos será una de sus protagonistas.

Una concursante de 18 años "muy extrovertida, muy impulsiva y, a veces, un poco mandona", como ella misma confiesa en su vídeo de presentación, donde recalca que prefiere cantar en inglés antes que en español porque "no suena igual".

Una aventura para la que la joven se ha trasladado a Nueva York y en la que ha sufrido algún percance desde sus inicios. "Después del primer día de la fase de grupos me quedé sin voz", ha recordado, destacando que "lo más retador ha sido saber manejar mi voz en el estado en el que estaba" y que ha sido fan de Operación Triunfo desde "muy pequeña".

En esta edición, la madrileña tendrá que compartir experiencia con alumnos venidos de toda Latinoamérica como Aziz, oriundo de México, BBA de República Dominicana, Kevin, Carla y Lalah desde Puerto Rico, Tomás de Colombia o Guido de Argentina.

A pesar de todo, Amalia Martos sabe manejarse en el mundo del espectáculo ya que lleva años ejerciendo como actriz en la película Todos los colores, en series como Ayla y los Mirror, bailarina en la película basada en la obra de Hombres G Voy a pasármelo bien, por lo que conoce a la perfección algunos trucos de la profesión.