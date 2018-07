La actuación más loca de Yolanda Ramos en Tu Cara Me Suena intentando imitar a Plastic Bertrand

GALA 13

Ya estamos acostumbrados a pasar un buen rato en Tu Cara Me Suena con las imitaciones de Yolanda Ramos, que hace unas semanas lo petó haciendo de Leticia Sabater.

Y, ¿os acordáis cuando no pudo acabar de cantar Fever de Peggy Lee por un ataque de risa? Pues eso no es nada, ya en la última gala del programa, la actriz, vestida con un disfraz de superhéroe, se transformó en Plastic Bertrand e intentó interpretar Ça plane pour moi. Yolanda Ramos no consiguió aguantarse la risa ni unos segundos, algo que contagió al jurado y al público.