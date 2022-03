Alec Baldwin quiere terminar de rodar 'Rust' tras la muerte accidental de Halyna Hutchins

Este pasado 2021 Alec Baldwin vivió sin duda alguna uno de los peores momentos de toda su vida. Durante el rodaje de la película Rust, en la que trabajó como protagonista y también fue productor, el actor acabó accidentalmente con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, después de que una bala real se mezclara entre las balas de fogueo de la pistola.

Desde entonces, el intérprete no ha dejado de expresar su tristeza por la muerte de su compañera de trabajo y ha lamentado efusivamente el uso de armas reales en el cine internacional. Algo que, sin embargo, no ha evitado que Baldwin trate de volver al set de rodaje para acabar la película.

Según el propio actor explicó durante la sesión del juicio del pasado viernes, habló con el director de la película, Joel Souza, y el resto del reparto para continuar con la grabación de Rust para recordar a Halyna Hutchins.

Alec Baldwin ha tomado esta decisión con la intención de rendir un homenaje a la fallecida Hutchins y, especialmente, para donar la recaudación de la película en taquilla a los seres queridos de la directora de fotografía, con los que ha decidido solidarizarse.

Demandado por homicidio imprudente

El actor ha hecho público este deseo de volver a la acción para terminar de grabar Rust mientras se encuentra inmerso en una disputa con la familia de la directora de fotografía, después de que estos presentaran una demanda por homicidio imprudente contra Baldwin.

Esta acusación no ha sentado nada bien al intérprete estadounidense y que quiso manifestarse a través de su equipo legal, justificando en The New York Times que su función era simplemente estaba cumpliendo las directrices de la propia Halyna Hutchins. De hecho, el propio actor ha recordado que fue ella quien le pidió apretar el gatillo de la pistola, sin saber que estaba cargada con munición real.

Así, Alec Baldwin continúa defendiendo su inocencia, y asegura que estas demandas estaban motivadas por cuestiones económicas. Además, el actor se ha escudado en una cláusula de su contrato de trabajo que lo exime de cualquier responsabilidad financiera.