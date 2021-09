Así fue el peor día de Pablo Motos en los 16 años que lleva en 'El Hormiguero'

Parece mentira que hayan pasado 16 años desde que comenzase El Hormiguero en Antena 3. El programa de Pablo Motos ha recibido en este tiempo a miles de invitados y decenas de colaboradores, pero hay cosas que no cambian nunca, como los chistes y ocurrencias de Trancas y Barrancas.

Deportistas, cantantes, actores, actrices e incluso políticos son algunas de las personalidades que se han dejado entrevistar por Pablo Motos, pero no todas han sido agradables con el equipo que hay tras las cámaras. Uno de ellos fue el actor Sacha Barton Cohen, protagonista de la exitosa película Borat.

Fue en el programa del martes pasado cuando Jorge Salvador y Pablo Motos recordaron la que fue una de las peores entrevistas de estos 16 años en una sección que pretende recuperar "los fragmentos del programa que Pablo Motos querría olvidar".

La peor noche de Pablo Motos

Era el año 2009 cuando el actor Sacha Barton Cohen saltó a la fama internacional gracias a la irreverente comedia Borat. El actor había ido "a divertirse a El Hormiguero" pero a punto estuvo de dejarles completamente tirados un minuto antes de comenzar el directo, una historia que fue "brutal" para el presentador.

"Llegó con dos guionistas, porque le escribían las respuestas de la entrevista. En el texto de la cámara le iban escribiendo según preguntaba Pablo. Decíamos que era la primera vez que habíamos visto eso en la vida", comenzó a contar Salvador.

Pablo Motos y Sacha Barton Cohen // GTRES

"Nos dieron un pen drive con el texto. Vamos a meterlo en el ordenador y resulta que el sistema era de Apple y el nuestro era de Windows. Total que el texto no iba. A un minuto de empezar, me vienen y me dicen que Sacha Baron Cohen no sale si no está el texto", continuaba contando, todavía asombrado por la falta de educación del actor y su equipo.

"Voy a la puerta, justo antes del bailecito, y le digo a Pablo que el invitado no quiere salir sin texto". Las cosas cambiaron por arte de magia en el último minuto, cuando Cohen decidió salir a escena sin su texto prevenido.

El colaborador terminó explicando que aunque ese día Pablo "empieza con mal humor el programa", la crisis se soluciona "en el momento que me dicen que sí va a salir el invitado".