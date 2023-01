La asombrosa dieta que está siguiendo Hugh Jackman para volver a interpretar a Lobezno

Hugh Jackman ha llegado a ser una estrella internacional, aunque si tiene que darle las gracias a alguien es a Lobezno, el personaje que interpretó en la saga X-Men. Desde 1999, se ha metido en la piel de este superhéroe en casi 10 ocasiones, la última para Logan (2017). Tras esto, se despidió de él.

Sin embargo, el australiano dio una noticia bomba cuando reveló que iba a volver a interpretarlo para Deadpool 3. En relación a este film, solo se sabe que compartirá pantalla con Ryan Reynolds. Durante las últimas semanas, ambos actores han compartido mucho contenido junto en redes sociales y han dejado ver que tienen una excelente relación.

La película se estrena en septiembre de 2024 y el rodaje comienza en cuatro meses, así que Hugh ya ha iniciado el proceso de musculación, tal y como ha contado en una entrevista en The Late Show. Concretamente, necesita ganar peso y está en medio de una complicada dieta para lograrlo.

Tiene que llegar a ingerir 6.000 calorías diarias y está muy cerca de este objetivo: "Estoy acumulando entre 4.500 y 5.000 calorías. Llevaba un pulsómetro en el papel de Harold Hill [en The Music Man] porque mi entrenador me dijo: 'Necesito saber con qué estoy trabajando, porque estoy tratando de darte volumen'. Quemé 1.500 calorías en el espectáculo, ocho veces a la semana. Así que me dijo que tenía que comer más. Ahora solo como y entreno", ha explicado Hugh.

La nueva dieta le ha supuesto consecuencias desagradables: "Me he roto los pantalones tres veces".

"Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí, pero me habían contado anecdóticamente cuáles son los efectos secundarios de eso. Y yo estaba como: 'No me gusta tanto'. Así que no, lo hice a la vieja usanza", confesó sobre la recomendación que le habían hecho de consumir químicos para subir de peso.

Todavía no se ha visto los cambios físicos de Hugh Jackman después de iniciar una dieta tan dura, aunque tiene que lograr el objetivo si necesita estar perfecto para protagonizar esta película.