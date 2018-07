Chenoa desmiente que tenga una relación con David Guapo

Este miércoles la revista Semana publicaba su nuevo número anunciando en portada el supuesto romance entre Chenoa y David Guapo , jurado y concursante de Tu Cara Me Suena . La cantante ha sido la primera en desmentir esta relación a través de un divertido vídeo en su cuenta de Instagram, que ha eliminado minutos después.

"Chenoa enamorada del humorista David Guapo", con este titular acaparando la portada, la revista semana ha lanzado su nuevo número este miércoles. Y aunque la pareja compuesta por la jurado y el concursante de Tu Cara Me Suena nos resulta de lo más adorable y divertida, no es cierta.

Así lo ha querido hacer saber la cantante a través de su cuenta de Instagram, publicando un divertido en el que decía: "¡Bonjour! Hola a todos. Me voy a tomar un cafelito que hoy tengo que trabajar. Oye, que estoy enamorada de la vida. Nadie más. No estoy enamorada de nadie. Gracias por preguntar", publicación que acompañaba con la frase: "Besos.enamorada de vosotros mis adorados.💋😘" para reiterar que no está en ninguna relación.

Aunque la artista ha borrado el vídeo poco después, David Guapo también ha querido pronunciarse al respecto. El humorista ha hecho unas declaraciones a Hola.com en las que afirma que "son grandes amigos y tienen una relación basada en el mutuo respeto profesional, pero nada más".