Christina Ricci cree que estuvo "terrible" en una de sus películas más conocidas

Christina Ricci fue una de las grandes estrellas infantiles y adolescentes del cine durante la década de los 90. Sus papeles en Casper, La familia Adams o Amigas para siempre, todas un éxito en taquilla, la convirtieron en una de las jóvenes actrices más demandadas del momento.

Pero no es nada fácil ser una estrella del cine cuando eres adolescente, y aunque parezca increíble, Ricci ha reconocido que eso afectó en la calidad de su interpretación concretamente en una de estas queridas películas.

La intérprete de 42 años lo ha confesado durante una charla en el podcast WTF de Marc Maron. El presentador repasó sus papeles infantiles y cuando mencionó su personaje de Kat en Casper, Christina le interrumpió: "Realmente si ves Casper, estoy terrible en esa película. La gente se molesta mucho cuando digo eso, pero les digo 'no, es una película maravillosa', es un tesoro de la infancia para la gente, pero estoy terrible ahí".

Christina Ricci en 'Casper' // Universal Pictures

"Tenía 13 años, pasaban muchas cosas. Todo era muy difícil y siempre estaba molesta y no creo que me esforzara mucho, si te digo la verdad", ha continuado explicando. "Vergonzosamente, tengo que decir que no me cansé tanto como debería haberlo hecho".

En Casper, que se estrenó en 1995, Christina daba vida a Kat, una adolescente que siempre estaba de mal humor y que se mudó a una casa encantada junto a su padre, un terapeuta paranormal, tras la muerte de su madre. En esa casa, Kat se hizo amiga de Casper, uno de los fantasmas que habitaba allí y que fue interpretado por Devon Sawa cuando se convierte en humano hacia el final de la película.