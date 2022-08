Las complicaciones de Manuela Velasco a la hora de quedarse embarazada

"YO SIEMPRE HE QUERIDO SER MADRE"

Manuela Velasco, de 46 años, cuenta con una gran trayectoria como actriz en nuestro país. La sobrina de Concha Velasco, de 82 años, ha trabajado en películas como Rec y en series como Amar es para siempre o Velvet.

Sin embargo, a pesar de que son muchos los detalles que se conocen de su vida profesional, siempre ha logrado mantener su faceta personal en un segundo plano.

Tanto es así que, en las más de dos décadas de relación que lleva con Rafael Castejón, que también se dedica al teatro, son muy contadas las ocasiones en las que se les ha visto juntos.

No obstante, en su última aparición pública, la sobrina de Concha Velasco ha sorprendido a todos abriéndose en canal y ha confesado su deseo frustrado de ser madre, algo que le hubiese gustado cumplir hace años y que cada vez ve más complicado.

Su deseo truncado de ser madre

"Tengo 46 años. Sí, hay opciones que te puedo asegurar he probado todas y no se ha dado", ha confesado la actriz para Gtres en la alfombra roja de los Premios de moda Instyle.

De esta manera, la actriz de Velvet ha afirmado que hay cosas que debe asumir y que tiene que aprender a despedirse de sueños que, a pesar de haberlos deseado con todas sus fuerzas, no se han hecho realidad. "No se consigue todo en la vida y no pasa nada", ha declarado la artista.

Un sueño de muchos años

Pero esto no es nuevo. La actriz lleva muchos años deseando convertirse en madre y no es la primera vez que se pronuncia sobre la maternidad.

En una entrevista para el periódico El Mundo que la actriz realizó en marzo de 2022, confesó que "siempre había querido ser madre". No obstante, comenzó su andadura artística con 20 años y, de alguna manera, esto afectó a su gran deseo.

"Empecé a desarrollarme profesionalmente a los 20. Aparte, el sistema te vende que los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30. Y tú te ves estupenda. Y cuando de repente dices: voy a tener o no voy a tener hijos, que 'se me pasa el arroz'... pues sí, 'se te ha pasado', porque biológicamente los 40 no son los 30", denunció la actriz.

De esta manera, Velasco declaró que consideraba que la sociedad se había "desconectado de la biología".

Hace años, cuando se enfrentó por primera vez a la idea de ser madre, el médico le dijo que a partir de los veintipocos "las cosas cambian".

"¿Y qué estaba haciendo yo entonces? Trabajar, en el momento más potente de mi desarrollo profesional. Esas conquistas maravillosas nos han desconectado de la biología y todavía hay ahí asuntos y debates que no se verbalizan", denunció Manuela.

Además, la artista confesó que se le estaba "pasando el arroz" y que, a pesar de que todo el mundo le decía que era joven, "no es verdad".