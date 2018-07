Cristina Pedroche se defiende de los que criticaron su vestido de fin de año

Cristina Pedroche y Alberto Chicote reunieron a 2.318.000 espectadores durante su retransmisión de las campanadas en Antena 3 la pasada Nochevieja. Tras el revuelo de su vestido del año pasado, la presentadora sabía que este año no iba a ser menos y tenía guardada una sorpresa, literalmente.

Apareció tapada con una capa roja para crear expectativa para luego mostrar un diseño de Pronovias con el que se sintió "como una heroína". Y aunque muchos elogiaron lo bien que le quedaba el modelito, Cristina está acostumbrada a recibir tanto piropos como críticas a través de las redes sociales con cualquier cosa que hace, así que también esperaba que a algunas personas no les gustase.

La colaboradora de Zapeando ha hablado por primera vez sobre ello en Espejo Público, donde intervino por teléfono: "Ya llevo tres años y ya me esperaba todo lo que está pasando. Este año ya estoy bastante más relajada, todo me lo tomo con humor y estoy muy feliz de que os haya gustado el vestido. Al que no le haya gustado, pues lo siento. La decisión es mía y quiero que quede muy claro que nada ni nadie me ha obligado, soy una mujer libre y decido lo que quiero ponerme ese vestido".

No es la primera vez que Cristina Pedroche declara que no le da importancia las críticas, tan sólo una vez se vio obligada a escribir una entrada en su blog hablando sobre los que se metían con su peso, ya que al ser un personaje público hay chicas que la siguen y la toman como ejemplo.