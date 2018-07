Cristina Pedroche habla sobre sus continuos cambios de peso: "¿Delgada? ¿Gorda? ¿La ballena de Vallecas? Lo que soy es feliz"

"Una vez más me veo obligada a hablar sobre mi cuerpo. Os juro que si por mí fuera, pasaría de todo y no le daría más importancia a los comentarios que surgirán a partir de este post, pero hay mucha gente que me sigue, muchas chicas ideales y preciosas que se cuestionan que si yo soy estoy gorda o delgada, cómo estarán ellas", así empieza Cristina Pedroche la última entrada en su blog personal.

La presentadora de Zapeando ha sido víctima de las críticas tanto cuando han considerado que tenía unos kilos de más como ahora que ha perdido algo de peso, al igual que le ocurrió a su compañera de programa Anna Simon.

Para que dejen de juzgarla, Cristina ha explicado etapa por etapa a qué se debía cada aumento y disminución de peso, considerándose siempre una chica delgada. Además de la alimentación y el deporte, otros factores que afectaron en su peso han sido el uso de la píldora anticonceptiva o el propio estrés.

Explica desde que empezó su carrera ha tenido la presión de estar delgada: "Cuando empecé a trabajar haciendo catálogos de ropa y anuncios, una agencia se tomó la libertad de decirme que estaba gorda para trabajar de esto… sólo tenía 17 añitos, medía 1.71 m y pesaba 50 kilos… de verdad… ¡¡¡¡NO ESTABA GORDA!!!!"

Cristina anima a las chicas a que, aunque hay que cuidar la alimentación y hacer algo de ejercicio físico; tienen que quererse y a aceptar su constitución: "Si yo un día me paso, ya sé que al día siguiente tengo que correr más, y más deprisa. ¡En la vida todo es cuestión de encontrar el equilibrio! Siempre he sido bastante delgada y aun así he tenido que aguantar comentarios sobre mi peso."

Y aunque reconoce que ha aprendido a que no le afecten los comentarios de la gente, entiende que para muchas chicas este tipo de críticas les pueden hacer daño: "Yo os digo que a mí me da igual que me llamen ballena, pero hay mucha gente que estos comentarios se los toman como algo personal y les hacen daño. Esto no es un juego."

También se ha pronunciado sobre el tema en su cuenta de Instagram. donde ha publicado un montaje con 4 fotos en las que se le puede ver con distinto peso junto a la frase: "¿Delgada? ¿Gorda? ¿La ballena de Vallecas? Lo que soy es FELIZ" ¡Bravo, Cristina!