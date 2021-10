La vida de los 456 participantes de El juego del calamar cuesta 45 mil millones de wones. Es el premio que aspiran conseguir los personajes de la serie surcoreana, la más vista de la historia de Netflix, y por la que están dispuestos a jugarse la vida. No es una exageración, quien no pasa las pruebas a las que se tienen que enfrentarse durante este particular concurso muere.

Pero ¿a qué equivale este premio? ¿Cuántos son 45,6 mil millones de wones en euros?

La respuesta simple es que el premio es un auténtico pastiza. Ahora, el cálculo matemático:

Teniendo en cuenta que 1 won son 0,00073 euros , sólo hay que multiplicar esa cifra por el premio final. El resultado es una pasta.

, sólo hay que multiplicar esa cifra por el premio final. El premio por el que se juegan la vida los personajes de la serie equivale a 33.204.853,70 euros, a fecha de octubre de 2021.

El precio de la vida de cada jugador

En realidad, no es ese el precio de la vida de un jugador. Es el precio de la vida de los 456 jugadores.

Cada participante en El juego del calamar está valorado en 100 millones de wones, lo que equivaldría a 72.846,90 euros. El valor global de la vida de todos los jugadores es muy alto, pero la cifra a nivel individual parece demostrar que para los organizadores la vida de esos hombres y de esas mujeres no vale nada.