La curiosa zona donde Jose de Estopa se ha puesto bótox

David y Jose entraron en el plató de El Hormiguero en el descapotable reservado para los invitados platino, ya que es la décima visita de Estopa al programa de Pablo Motos, que les hizo entrega de la preciada tarjeta.

Haciendo uso de ella, pidieron jamón y cerveza (sin alcohol) y presentaron su nuevo single 'Fuego', el primer adelanto de su próximo disco que verá la luz en otoño.

Pero sin duda uno de los momentos más divertidos los protagonizó Jose, el menor de los hermanos Muñoz, cuando Pablo le dijo "Te has operado los sobacos y te has puesto bótox". Jose explicó que se había inyectado bótox en ambas axilas porque sufre hidrólisis y le dijeron que de esta forma no sudaría tanto.

"No funciona porque llevas el alerón igual. Son dos tortillas de patatas lo que llevas", bromeaba Pablo Motos mientras Jose alzaba los brazos para enseñarlo. "El bótox me lo puse en abril, lo que pasa es que antes sudaba más porque esto no te deja que pares de sudar del todo. Si no me lo hubiera puesto ahora estaría empapado", justificaba el músico mientras su hermano seguía la broma: "Te han vendido la moto".

Otra de las anécdotas de la noche fue cuando explicaron que su padre les ha censurado una canción del disco, 'Pesadilla F': "Mi padre me dijo 'esa la cambias'" explica David, y a continuación cantaron el trozo de la canción por la que su padre no ha querido que se incluya en el disco: