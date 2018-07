"Daniel San", el chico de Karate Kid, se pasa al porno

The Deuce es la nueva apuesta de HBO por las series de calidad. Dirigida por Michelle McLaren (Breaking Bad), escrita por David Simon (The Wire) y producida por el equipo de Breaking Bad, la serie girará en torno a la industria del cine porno, y seguirá el tema de la legalización y posterior crecimiento de dicho sector en el Times Square de New York, desde principios de los 70 hasta mediados de los 80. La trama profundiza en la exploración de ese mundo y del paulatino aumento del VIH, y la violencia de la epidemia de cocaína, y no escatima en escenas fuertes y subiditas de tono.

Maccio interpretará a Haddix, un policía de antivicio corrupto que patrulla Time Square en el Nueva York de principios de los 70, los años de la legalización y posterior aumento de la industria de la pornografía, que duró hasta mediados de la década de 1980. El título de la serie hace referencia a la calle 42 de la ciudad norteamericana y está inspirada en la carrera de dos hermanos gemelos que lideraron la muy lucrativa industria del porno desde sus orígenes. Entre los actores protagonistas se encuentran James Franco y Maggie Gyllenhall.

Desde sus inicios compartiendo reparto con Patrick Swayze, Matt Dillon y Tom Cruise a las órdenes de Francis Ford Coppola en The Outsiders y el papel que le dio la fama mundial como Daniel San, discípulo del Señor Miyagi en Karate Kid, poco hemos vuelto a saber de este actor neoyorquino. Entre sus últimos trabajos, encarnó al guionista de Psicosis en la película biográfica de Alfred Hitchcock protagonizada por Anthony Hopkins (2012), y también fue estrella invitada en la serie Cómo conocí a vuestra madre (2013).