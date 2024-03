José Mota, de cerca: por qué se separó Cruz y Raya, las idas y venidas con su mujer y sus tres hijos

La hora de José Mota ya es un clásico de nuestras televisiones. Personajes como 'la vieja del visillo', 'el cansino histórico' o 'el tío de la vara' han hecho reír a varias generaciones y han consolidado al humorista manchego como un genio de la comedia.

José Mota (58 años) nació en Montiel, en Ciudad Real y desde muy joven sabía que quería dedicarse al humor. Sus primeros pasos fueron en Cruz y Raya, aunque más de treinta años después brilla en solitario.

Cruz y Raya, los inicios de José Mota

José Mota empezó su andadura profesional, con Juan Muñoz, con quien formó el dúo Cruz y Raya, en 1989.

Su relación se había iniciado unos años antes, en 1985 se conocieron en la mili y de ahí saltaron a los escenarios. Su primer proyecto juntos fue 60 personajes en busca de humor, un espectáculo de humor representando en Madrid en el que se dedicaban a imitar a personajes famosos. El espectáculo les dio fama en la capital y los llevó a la radio. Primero en el programa de Luis de Olmo, El Banquillo, y después con Xavier Sarán en La Bisagra.

De ahí llegó el salto a la tele. En 1989 estrenaron su primer programa en TVE, Pero ¿esto qué es?, y ya todo fue un no parar. El fenómeno Cruz y Raya acababa de nacer.

Un programa les llevó a otro y a otro y a otro... y durante más de 18 años hicieron reír a la audiencia con otros formatos como Abierto por vacaciones, Estamos de Vuelta, Perdiendo el Juicio o con sus especiales de nochevieja para TVE.

Por qué se separó Cruz y Raya

El final del dúo llegó en 2007 cuando tanto Juan Muñoz como José Mota empezaron a desarrollar proyectos en solitario. Años más tarde se supo que fue por deseo de Juan Muñoz.

“Estaba mal, me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Mi hijo tenía 15 años y me había perdido su infancia. La adolescencia no me la quería perder. Y José decidió continuar”, explicó sobre la decisión de parar su carrera enuna entrevista en El Español. "Estábamos en el estrellato absoluto, pero ya estaba bien. Ahora todo ha cambiado muchísimo", añadió.

Ese mismo año José Mota lanzó su carrera en solitario, y lo hizo por todo lo alto. Empezó con el estreno el programa especial de fin de año Ciudadano Kien de TVE, que fue líder indiscutible de audiencia.

Dos años más tarde comenzó con el que sería el proyecto más famoso de su carrera como humorista La hora de José Mota, que lo convirtió en ganador del Premios Ondas en 2010 y con el que ha seguido trabajando en diferentes cadenas y formatos hasta prácticamente hoy.

Qué pasó con Juan Muñoz

La separación de los dos humoristas vino además acompañada del final de la amistad. Los rumores decían en 2007 que todo respondía a un tema de dinero, ambición y fama.

A esto hay que añadir que tanto José Mota como Juan Muñoz realizaron declaraciones no demasiado positivas del otro en varias ocasiones. En enero, tras la muerte de su madre, Juan Muñoz no se cortó al asegurar en un vídeo por Twitter que José Mota había "sido incapaz de darme el pésame sabiendo que mi madre murió hace un mes".

"No puedo aguantar más, he callado muchos años y ya es hora de decir la verdad sobre ese señor que se llama José Mota, y que ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Es la gota que colma el vaso", dijo la otra mitad de Cruz y Raya.

Fue tal el revuelo originado que el propio Juan Muñoz tuvo que publicar otro vídeo pidiendo disculpas a José Mota. Afirmó que el anterior lo había dicho "con cuatro copas de más" en el cuerpo y Mota respondió asegurando que los años vivido juntos "están muy por encima de esto".

Quién es Patricia Rivas, la mujer de José Mota

En cuanto a su vida más personal, José Mota siempre ha querido mantener su intimidad lo más alejada posible de los medios de comunicación a pesar de la fama y de la relación que mantiene con su mujer, Patricia Rivas, quien también forma parte de su vida profesional.

Patricia Rivas ha trabajado con él en programas como La hora de José Mota, La noche de José Mota o José Mota presenta y juntos han pasado por un matrimonio, un divorcio y una reconciliación.

La pareja se casó en 2005 después de más de una década juntos y tras tener a su primera hija, en 2010 decidieron separar sus caminos y divorciarse.

Los tres hijos de José Mota

Un año después llegó la reconciliación y, tras superar los baches, llegaron sus otros dos hijos. José Mota y Patricia Rivas son padres de Daniela (2007), José (2013) y Valeria (2015).

La estrella de José Mota continúa brillando. Año tras año, su figura se engrandece y sigue su camino hacia el Olimpo de la comedia española.