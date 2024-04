La discreta vida personal de Julián López: su edad, su faceta como músico y cuántos años lleva con su pareja

El programa de humor La hora chanante, emitido en Paramount Comedy entre 2002 y 2006, fue el despertar de decenas de cómicos españoles como Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Carlos Areces y también Julián López.

Este último, nacido en El Provencio, Cuenca, descubrió la comedia gracias a sus compañeros de residencia durante su época universitaria. Casualmente, estos eran Ernesto y Raúl, quienes le pusieron la miel en los labios cuando lo llamaron para formar parte del mencionado programa televisivo.

"Estudiaba Magisterio Educación musical y coincidí en la residencia universitaria con Ernesto y Raúl Cimas, que estudiaban Bellas Artes. Ellos empezaron a hacer cosas en televisión y me animaron. Yo con ellos más que estudiar hacía mucho el payaso, pero el payaso bien hecho. Ese gusanillo de lo teatral me molaba. Pensaba que se iba a quedar ahí… pero cuando me planteo retomar mis estudios en el conservatorio surge La hora chanante y hacer esos personajes me tiraba mucho", contó sobre sus inicios en una entrevista en La Vanguardia.

Sus inicios en la comedia y sus amigos famosos

La historia de Julián López (45 años) empezó en Cuenca, una ciudad que marcó a todo el equipo chanante y de la que salieron poco a poco para establecerse en Madrid. En la capital, compartió piso con algunos de los integrantes del clan. Julián López vivió con Pablo Chiapella,Victor Ladrón de Guevara y Raúl Cimas. Con este último estuvo muy poco tiempo. El chanante llegó para ocupar su habitación, ya que en el piso solo había tres.

"Raúl llegó y coincidió muy poco conmigo. Raúl llegó y me fui yo", contó en La Verbena, su pódcast con Dani Martínez.

Su desconocida faceta musical

Aunque triunfa como actor y cómico, no abandona su carrera como músico. Ya no toca la trompa, su instrumento en el quinteto ManchaBrass, del que fue miembro fundador, pero sí usa la flauta como reclamo en La Verbena. El humorista tiene una sección en la que anima a los invitados a pedirle una sintonía y este la improvisa de oído.

"Quiero reivindicar el instrumento", dice al hablar de la trompa, que ha abandonado casi por una cuestión de agenda. "Ya no la toco. Tienes que estar en forma y cuando dejas de tocar pierdes. La trompa es de los más difíciles que hay", explica en la citada entrevista en La Vanguardia.

El cómico melómano ha colaborado tanto en discos como en directo con grupos como Deluxe, Marlango, Lovely Luna y Los Punsetes, entre otros. Además, ha llevado su pasión a la literatura y en 2021 publicó su primera novela, Planetario, con la música como reclamo y las canciones de Queen como hilo conductor.

Julián López con Deluxe en La Riviera en 2007

Escribió un libro ficticio sobre Queen

"Soy fanático de Queen desde que tengo 13 años. Cuando Freddy Mercury falleció, descubrí la música del grupo. Lo que le ocurre al protagonista es algo que me pasó a mí", contó en El Confidencial al hablar sobre este libro que denomina autoficción porque "tiene tintes autobiográficos, pero en su mayoría es ficción".

El protagonista del libro no es Julián López, es su alter ego. "Tengo pasión por la música: más allá de haberla estudiado, he aprendido a ver la vida a través de ella. En el libro, hay un acontecimiento que le ocurre al protagonista cuando se entera de que Freddy Mercury ha fallecido. Las canciones de Queen articulan toda la novela. Es una obra que une lo elitista que puede ser un grupo de rock internacional o la música clásica con el costumbrismo de un pueblo castellano", añadió el actor, en cuyo día a día suenan "muchas cosas".

"Mucha música de cine. También soy muy de jazz clásico, y del rock en todas sus acepciones", apunta al hablar de sus gustos más allá de Queen.

Fan del Athetlic de Bilbao

Julián López es un apasionado de la música y también del fútbol, o más en concreto del Athletic de Bilbao.

El manchego es del club vasco por "herencia familiar", por su padre y por su abuelo. "Mi padre lo fue por mi abuelo, así que tenemos que ir a mi abuelo, que contaba que en los años 50 el Athletic era tan importante como el Barça o el Madrid así que nadie se preguntaba por qué un niño podía ser del Athletic aunque viviera en La Mancha", explicó sobre esta pasión en una entrevista en la revista Libero.

"Él [su abuelo] siempre me hablaba del portero Carmelo, de la mítica delantera de Iriondo, Zarra, Panizo, Gorostiza y Gainza... Era fácil ser de ellos y esa pasión se la pasó a mi padre, que además también vio ganar títulos: el doblete de Clemente, finales europeas... yo creo que somos nosotros los que nos la jugamos ahora, los que no somos de ahí, porque ahí te puede tirar la tierra, pero los que no hemos visto un título y seguimos siendo del Athletic somos los que lo tenemos complicado para mantener eso con toda la exposición mediática que hay", añade sobre el club que sigue con pasión cada vez que juega y que lo lleva a Twitter cuando hay gol.

Quien sigue al chanante sabrá bien que durante los partidos solo tuitea el nombre de los jugadores del Athletic que meten gol.

Quién es Almudena, la pareja de Julián López

Julián López mantiene una muy discreta relación con la también manchega Almudena Bonilla, quien se ha hecho conocida gracias a la marca de ropa vintage que lanzó en 2013 y que diseña con tejidos reciclados.

Julián López promocionó la marca cuando la sacó y la luce cuando tiene ocasión.

Estas apariciones son sus guiños de Julián a Almudena, con quien no comparte imágenes en redes sociales. Ellos comparten su relación solo con los más íntimos.

Pasan los años y Julián sigue haciéndonos reír como el primer día. Es una auténtica estrella.