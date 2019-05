La divertida actuación de flamenca de Will Smith y Pablo Motos

Pablo Motos ya había anunciado que el programa 2.000 de 'El Hormiguero' tendría un invitado muy especial: Will Smith . Al inicio del programa, Pablo le ha hecho un regalo "que no se puede comprar con dinero" , una guitarra española con la que ambos han improvisado una divertida actuación flamenca.

Will Smith ha sido el invitado de lujo en el programa 2.000 de 'El Hormiguero', para el que todo el equipo se ha trasladado a los estudio de la BBC de Londres.

El actor aparecía al inicio del programa con su característico sentido del humor poniendo en pie a todo el público y abrazando a "su hermano", como se refiere a Pablo Motos.

Precisamente Pablo quiso empezar este programa tan especial haciéndole un bonito regalo al actor. Se trata de una guitarra española con el nombre de Will Smith grabado que es realmente especial porque "no se puede comprar con dinero", ya que las maderas con las que se ha fabricado ya no se venden. Will, muy agradecido, improvisó un divertido cante "flamenco" mientras que Pablo entonaba algunas notas.

Pero este no fue el único momentazo de la noche. El actor que interpreta al genio de Aladdin en su próxima película, que se estrena el 24 de mayo y cuyo reparto también apareció en el programa; también se divirtió con Trancas y Barrancas, con los trucos de magia de Jandro o se pusieron más serios haciendo una interesante reflexión sobre el miedo.