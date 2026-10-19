La divertida respuesta de Guitarricadelafuente en un photocall de EE.UU.

La bola negra ha cruzado el charco y, con ella, todo el elenco de la película de Los Javis, con un papel destacado para Guitarricadelafuente, cuya canción La nieve emocionó a los asistentes a la proyección en el cine principal de Netflix.

Un evento con el que arrancó el recorrido de la promoción del largometraje en Estados Unidos y que continúa por otros territorios del país norteamericano, donde buscan afianzar su posición en la carrera a los Oscar.

Ha sido precisamente en la previa de uno de estos actos cuando Guitarricadelafuente ha dejado uno de los momentos más divertidos de la promoción. Uno de los fotógrafos del photocall oficial ha solicitado al cantante "un sonriso" para inmortalizar la llegada del autor de Spanish leather, a lo que el artista ha respondido con un requerimiento: "Cuéntame un chiste".