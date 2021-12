Dos mujeres acusan a Chris Noth, de 'Sexo en Nueva York', de agresión sexual: sus testimonios

El protagonista masculino de la afamada serie Sexo en Nueva York, que estos días promociona la secuela And Just Like That, ha sido acusado por dos mujeres de agresión sexual. Amparándose bajo dos pseudónimos para no revelar su identidad, ambas han relatado a Hollywood Reporter cómo sucedieron estos desagradables encuentros.

La primera denunciante se hace llamar Zoe y aunque ahora tiene 40 años, los hechos ocurrieron cuando tenía 22. La segunda, Lily, ha cumplido 31, pero el suceso ocurrió cuando tenía 25. Según el citado medio, las supuestas víctimas no se conocen entre sí.

El relato de Zoe

El estreno de la nueva temporada de Sexo en Nueva York ha sido lo que ha despertado su dolor, algo que había aparcado para poder llevar una vida normal. "Ver que él estaba retomando su papel en Sexo en Nueva York activó algo en mí", ha desvelado Zoe. "Durante muchos años, lo enterré", pero decidí que ahora era el momento de "intentar hacer público quién es", dijo.

Los malos recuerdos y el cambio de paradigma en cuanto a la visibilización de los abusos sexuales en la industria la han impulsado a revelar su testimonio. "Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. De alguna manera obtuvo mi número y estaba dejando mensajes en mi teléfono del trabajo. Mi jefe me dijo: 'Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz", contó la joven, que tenía 22 años cuando supuestamente el actor la violó analmente cuando quedaron para que ella le devolviese un libro que el intérprete le había prestado. "Fue muy doloroso y grité", añadió.

La revista Deadline informa que las acusaciones de Zoe están siendo investigadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

El testimonio de Lily

La segunda denunciante se hace llamar Lily para mantenerse en el anonimato. Cuenta a Hollywood Reporter que conoció al actor cuando trabajaba de camarera en un club nocturno de Nueva York. Él intérprete se interesó en ella y la invitó a cenar, algo que ella aceptó al ver que se trataba de Mr Big, mítico personaje de la que había sido una de sus series favoritas.

Sin embargo, las cosas se pusieron feas cuando subieron al domicilio del actor. Según cuenta, el actor mantuvo relaciones sexuales mientras ella "estaba llorando". En este caso, Lily tenía 25 años y él 60.

Chris Noth se defiende

Tras la difusión de estas acusaciones, el intéprete se defiende y asegura que estas afirmaciones son "categóricamente falsas". El actor ha asegurado a Hollywood Reporter, el mismo medio que ha sacado estos testimonios a la luz, que no agredió a ninguna mujer.

"Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé con certeza por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé esto: No agredí a estas mujeres", comentó.