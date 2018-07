Esto es lo que pasa cuando una señora se cuela en el Orgullo Gay pero claramente no debería estar ahí

EL VÍDEO DE HA VUELTO VIRAL

En medio de la celebración del Orgullo Gay, la reportera de LaSexta se acercó a una señora para preguntarle su opinión acerca de acto de reivindicación, y la señora "que pasaba por ahí", no dudó en contar lo que pensaba: "no es para sentirse tan orgulloso". "Los que somos normales no vamos por ahí manifestándonos", señalaba la mujer, dejando uno de los momentos más curiosos de la cobertura que hizo la cadena de televisión: