Fernando Tejero: 24 años de amistad con Dani Martín, sus exparejas y su deseo de ser padre

La historia televisiva de Fernando Tejero pasa por hablar de Aquí no hay quien viva, la serie que lo convirtió en el portero más famoso de la pequeña y que lo llevó a la fama. El actor de 55 años ha trabajado sin descanso desde entonce e incluso ha ganado el Goya a Mejor actor revelación por Días de fútbol. Trabajó incluso en 2018, año en que se planteó tomarse un descanso para ser padre.

"Lo hizo allí (en EEUU) mi amigo Miguel Poveda y le he pedido consejo. Intento pedirle consejos a mis amigos que ya lo han vivido", contó en 2017 en una entrevista en la que aseguró que había empezado a mirar el papeleo de la gestación subrogada. El cantante le recomendó dos cosas: "Que tenga paciencia y que prepare dinero".

El miedo de Fernando Tejero como padre

Han pasado cinco años y en este tiempo Fernando Tejero no ha sido padre, una situación que le genera cierto temor como confesó en 2018.

"Me da un poco de miedo porque tengo compañeros que lo han hecho por este sistema y se ven insultados por las redes sociales, les llaman de todo y tampoco me gustaría que si algún día tengo un hijo, se criase en un ambiente cruel y señalado con el dedo", dijo sobre la posibilidad de tener hijos por gestación subrogada.

Ese temor le ha llevado a pensar en la adopción para cumplir su deseo de tener hijos. "Me encantaría ser padre. Sería un coñazo de padre porque sería muy preocupado y muy sufridor. Yo creo que no me muero sin ser padre. Tengo mucho amor para dar, y ya que las parejas me lo dan intermitentemente…", contó a Bertín Osborne en el programa Mi casa es la tuya.

Salió del armario en televisión

Si en 2017 contó en televisión que quería ser padre, en 2015 decidió hacer pública su homosexualidad en una charla televisiva.

Se lo dijo a la periodista Pepa Bueno, a quien confesó que nunca había hablado con sus padres sobre su homosexualidad: "No tenía el valor de confesarles ciertas cosas a la cara".

"Mis padres han aceptado mi homosexualidad de otra manera por mi éxito", dijo Tejero, para luego añadir: "No sé cómo se lo tomarán después de ver esto".

Las tres relaciones de Fernando Tejero

Fernando Tejero estaba soltero cuando contó que quería ser padre. "De momento, estoy solo. Pero yo quiero tener un hijo yo. Luego si tengo pareja y lo comparto para educarlo, bien, pero de momento...", dijo en El Mundo, donde no dudó en confesar que venía de dos relaciones tormentosas.

El actor es de los que sufre y hace locuras por amor. "Sufrí un desamor que me hizo salirme del tiesto, hice cosas que jamás pensé que haría. Me sentí Juana La Loca, se me piró completamente. ¿Alguna vez te has enamorado? ¿Y has sufrido un desamor?", aseguró el actor a Pepa Bueno.

Una de sus primeras parejas conocidas fue Miguel Ortiz, conocido por ser Mister Gay España en 2012 . Estuvieron juntos hasta 2013.

. Estuvieron juntos hasta 2013. Después salió con el músico murciando Pascual Cantero. Estuvieron juntos de 2015 a principios de 2017 y no terminaron demasiado bien. Solo hay que leer el mensaje que Tejero le dedicó a su exnovio en julio de ese año para darse cuenta. “Él mismo mar que ayer nos acogía juntos, hoy se alegra de vernos separados, yo también… Bueno, sinceramente nunca nos acogió, como aquel paisaje submarino, nuestro amor, si es que lo hubo, estaba contaminado como tu corazón, no lo salvaba nadie… ", escribió el actor.

No sabemos a qué relación concreta se refería, pero sí sabemos una parte de su historial amoroso.

El tercero en esta historia es Pol Badía, expareja del maestro Joao y exconcusante de GH 17 con quien lo pillaron besándose en 2019. La relación terminó con un comunicado de la oficina del actor: "Los hechos que se publican no pueden estar más lejos de la realidad. El Sr. Fernando Tejero estaba comiendo con un sobrino, en un restaurante de las playas de Barcelona, cuando se ha visto sorprendido por la situación que una cámara ha captado y de la que no se desprende ni se puede desprender absolutamente nada que no sea producto del morbo y de la avidez comercial".

Su amistad con Dani Martín

A quien sí le une una bonita historia personal es al cantante Dani Martín. No son amigos, son hermanos.

El actor de Córdoba, que dejó la pescadería de su padre para instalarse a Madrid, conoció al cantante en la Escuela de Cristina Rota. Los dos alumnos congeniaron rápido y de ahí que la familia Martín García le ofreciese dejar la pensión de la calle Doctor Cortezo en la que vivía (y que no era demasiado agradable) para instalarse en su casa.

"Un día se presentó con un billete de 10.000 pesetas (60 euros) que le había dado su madre para mí y me dijo: 'Haz las maletas que te vienes para mi casa'. Estuve un tiempo viviendo en casa de Dani con sus padres y con su hermana", contó Tejero en una entrevista con Dani Rovira.

Su amistad les ha llevado a subirse juntos al escenario. El actor ha participado en conciertos de Dani Martín, con quien ha cantado a dúo la canción Contigo en numerosas ocasiones. Esta es un ejemplo.

La lucha de Fernando Tejero contra la depresión

Entre confesión y confesión, Fernando Tejero también ha revelado que vivió el infierno de la depresión y que consiguió salir de esa cárcel gracias a sus amigos, el deporte, el humor y la ayuda terapéutica.

"Me hubiese gustado tener más confianza con mi familia a la hora de abordarlo, pero lo cierto es que cuando estás en estas circunstancias no quieres hacer demasiado daño. Finalmente, uno busca desahogo más allá de la ayuda terapéutica y acabas pidiendo ayuda a la gente que tienes más cerca. Yo, que no había hecho deporte nunca, acabé enamorado de él", contó en una entrevista en 20 minutos.

Su depresión vino "por estrés y exceso de trabajo", contó en LOC de El Mundo. "Afortunadamente ya estoy muy bien. Ya ha pasado muchísimo tiempo desde eso. Pero sí, me siento más liberado al verbalizarlo, porque es una forma de apelar a la sanidad publica. Hay que hacerle más caso a las enfermedades mentales, que muchísima gente las sufre, ¡hacen falta más psicólogos!".