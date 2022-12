Final 'La Voz 2022': quién ha sido el ganador de la edición

La Voz 2022 ha estado llena de fuerza, emoción, risas y lágrimas, y la final del concurso no podía ser diferente. Los cuatro aspirantes llegaron al último programa dispuestos a convertirse en la mejor voz de España, pero solo podía quedar uno.

El plató de La Voz se ha teñido de alegría con las voces de los talents y los coaches que han abierto la gran noche enla que por fin conoceríamos al ganador o la ganadora de la edición.

Todos los finalistas han arrasadocon sus impecables actuaciones: Javi Crespo con La Bachata, Génesis con You are the reason, Ana González con La Llorona y Sergio del Boccio con Rise like a phoenix.

A pesar de que los cuatro talents han brillado con luz propia en sus actuaciones, pero solo uno de ellos podía convertirse en la nueva voz, y coronarse como ganador del programa, y ha sido Javi Crespo, que ha enamorado a todos con su bachata semiacústica ¡Victoria para el team Orozco!

¡Revive la actuación aquí!