Los guiños de Chenoa a su pasado en Operación Triunfo en su debut como presentadora

Operación Triunfo ha vuelto a las pantallas. Lejos de la televisión convencional, la Academia más famosa del país vuelve a abrir sus puertas para acoger a una nueva generación de promesas musicales. Por primera vez en la historia, el programa se retransmite en directo desde la plataforma de Prime Video, y este lunes ha tenido lugar la conocida como Gala 0.

Una radiante Chenoa se ponía al frente del programa. La cantante, que asumió su papel de conductora de una manera natural y espontánea, fue la encargada de presentar a los triunfitos y hacerles cruzar la pasarela una vez el jurado decidía su futuro. Se quedaron fuera dos de ellos.

Su número de casting en el traje

"Se cierra el círculo", decía la artista para inaugurar el mismo programa que en el año 2001 le dio la fama y el reconocimiento mediático masivo. Lo hacía vestida rigurosamente de blanco, un traje al que añadió un detalle muy especial en la solapa: el número 89.

La artista hacía homenaje de esta manera a su número de casting, aquella pegatina con la que fue superando fases hasta lograr entrar a la Academia que compartió con Rosa López, Geno, Natalia o el desaparecido Alex Casademunt. Han pasado más de 20 años, pero aquella edición de concursantes continúa en la memoria de los espectadores.

"No lo voy a decir por experiencia personal"

Otro de los momentos en los que hizo referencia a su pasado en la Academia llegó cuando le tocó entrevistar a Lucas, un concursante argentino que llegó a España por amor y que entra a la Academia en pareja.

Ni corta ni perezosa, Chenoa le advertía del riesgo de la convivencia durante tanto tiempo. "Yo me pregunto… ¿Esa novia que tenés?", decía emulando el acento argentino. "Si entrás en la Academia... Y no lo voy a decir por experiencia personal", bromeaba. "No voy a entrar ahí. ¿Estás preparado?", zanjaba, despertando las risas del público.

Un chascarrillo que ya se ha hecho viral en redes sobre su relación con David Bisbal, un amor que se fraguó durante su paso por la Academia y que se hizo público y evidente durante su actuación con el tema Escondidos. Se enamoraron a pesar de que antes de entrar al concurso tenían pareja.

El mensaje de Miguel Sánchez Encinas a Chenoa ante su nuevo proyecto