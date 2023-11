El mensaje de Miguel Sánchez Encinas a Chenoa ante su nuevo proyecto

Se casaron en agosto del año pasado en una preciosa boda en Mallorca a la que no faltaron sus amigos y familiares, pero la incompatibilidad laboral ha hecho que la pareja decida tomarse un descanso.

Así lo confirmaba la propia cantante hace solo unos días, cuando salía al paso de los rumores sobre su divorcio con el urólogo Miguel Sánchez Encinas aclarando que se trataba de una "separación temporal". En unas declaraciones a Hola!, la intérprete explicó que Miguel y ella no habían roto, que no existían terceras personas y que el motivo potencial de esta crisis era la "la incompatibilidad laboral".

La cantante de Cuando tú vas arranca este mismo lunes su nuevo e ilusionante proyecto. Presentará la nueva edición de Operación Triunfo para Prime Video, un nuevo reto que se suma a su labor como conductora de su propio late night en Europa FM, Tómatelo Menos En Serio.

Así, con este nuevo estreno a la vuelta de la esquina, la artista ha estado preparando sus guiones y escaletas desde casa. "Estudio intensivo y la ilusión sin límite", escribía en su cuenta de Instagram este mismo domingo junto a un selfie en blanco y negro en el que también hizo referencia a la gala cero del programa musical.

La foto de una sonriente Chenoa se llenó rápidamente de comentarios de expectación y piropos. No ha pasado desapercibido, en concreto, uno de ellos. El de Miguel Sánchez Encinas. Sin palabras, pero con emojis muy expresivos, ha querido brindarle todo su apoyo ante este nuevo proyecto.

"💪🏻💪🏻😘❤️", escribió el médico, a lo que Chenoa no ha dudado en responderle con estos emoticonos: "@miguels.encinas 🙌❤️".

Un gesto que no hace más que evidenciar la buena relación y el cariño que se guarda la expareja. Existe mucho amor entre ellos y aunque ya no viven bajo el mismo techo, no dejan de mostrarse apoyo mutuo en esta nueva etapa de "separación temporal".

