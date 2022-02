Hallada muerta la actriz Lindsey Pearlman, de 'Hospital General', a los 43 años

La actriz Lindsey Pearlman, de 43 años, ha aparecido muerta días tras varios días de incertidumbre. Así lo ha anunciado su marido Vance Smith, que denunció su desaparición hace unos días a la policía de Los Ángeles tras ver que ésta no volvía a casa, ha sido el encargado de comunicar el trágico suceso a través de redes sociales.

El esposo de la actriz se ha mostrado desolado por su pérdida, pues siempre consideró que encontrarla viva era una posibilidad: "La policía encontró a Lindsey. Ella se ha ido. Estoy roto. Compartiré más detalles luego, pero quería agradecer a todos por su amor y esfuerzos y pedir que por favor respeten la privacidad de su familia".

Las autoridades de la ciudad californiana de Los Ángeles fueron advertidas tras la aparición de un cadáver en la esquina de las avenidas Franklin y North Sierra Bonita y más tarde se confirmó que se trataba de Pearlman.

Por el momento se desconocen las causas reales de su fallecimiento. A pesar de que una de las posibilidades que se plantea es la del suicidio, la actriz no dejó ninguna nota ni una razón aparente a su familia.

Más de una década dedicada al mundo de la interpretación

Lindsey Pearlman llevaba casi una década trabajando en el mundo de la televisión, donde estuvo presente en series como Chicago Justice, Sneaky Pete, American Housewife, The Purge y Hospital General. Su último papel fue en Vicious, estrenada el año pasado.

Además, su carrera no solo se ha desarrollado en la industria cinematográfica, sino que también logró un gran reconocimiento como actriz sobre los escenarios de Chicago. De hecho, llegó a recibir el prestigioso premio Joseph Jefferson como protagonista de la obra Never the bridesmaid y participó en otras grandes obras como Sex signals, The realish housewives y La ratonera.

Más tarde, tras conseguir un papel estable en Chicago Justice, decidió trasladarse a Los Ángeles para probar suerte en el mundo de las series, donde finalmente ha sido hallada muerta.