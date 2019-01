Ejemplo de superación, el primer cuarteto en 'La Voz' y muchas emociones en una nueva entrega de las Audiciones a Ciegas

Continúan las Audiciones a Ciegas de La Voz cargadas de emociones y de sorpresas. Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco no dejan de sorprenderse con cada uno de los aspirantes que suben al escenario, ¡y no es para menos!

La primera aspirante en pasar a formar parte del concurso ha sido Miriam Fernández, y lo ha hecho por la puerta grande dándonos una lección de fuerza y superación. Miriam nació con una discapacidad y la música la ayudó a superar muchas barreras. Ahora se dedica a dar charlas motivacionales a la gente que está pasando por su misma situación y compone su música para mostrar una visión positiva sobre cualquier discapacidad.

Su interpretación de 'Con Las Ganas' de Zahara ha sido completamente mágica, haciendo que se giraran Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi; eligiendo al puertorriqueño para unirse a su equipo.

Un telón volvió a cubrir el escenario de La Voz, y ya se sabe que cuando esto ocurre es que algo increíble se encuentra detrás. En este caso fueron varias voces las que revolucionaron a los coaches sin saber cuántas personas se encontraban a sus espaldas.

Les Fourchettes, formadas por Eulalia Rosa, Iris di Cassi, Elia Piera y Paula Sánchez; demostraron su talento con una versión a capela de 'And So It Goes', logrando la atención de Luis Fonsi y Paulina Rubio. ¡Y como el poder femeninos les guía no dudaron en unirse al team Paulina!

Tras ellas llegó un antiguo conocido para 'La Voz'. José Luis Cantero formó parte de la 2ª edición de ‘La Voz Kids’ en el Equipo David Bisbal y perdió en Batallas ante Javier Erro con el que, casualmente, comparte equipo en esta nueva andadura.

Viene con las ideas más claras y con un estilo definido tal como hemos podido comprobar con su interpretación de 'Se Supone' de Luis Fonsi. Pablo López no ha dudado ni un segundo y se ha dado la vuelta nada más escuchar las primeras notas.

Aunque eso no le impidió cumplir otro de sus sueños, el cantar a dúo con Luis Fonsi:

Onelia Leiva subió al escenario pisando fuerte con una increíble versión de 'The Edge Of Glory', compartiendo la misma garra que su autora original, Lady Gaga. Antonio Orozco y Paulina Rubio no dudaron en darle al botón rojo al escucharla cantar pero Onelia lo tenía muy claro: "¡Qué vivan las mujeres! Paulina, me voy contigo".

La última aspirante de la noche en formar parte de 'La Voz' fue Iria Regueiro, que hizo una poderosa versión de 'God Is A Woman' de Ariana Grande. Paulina Rubio y Antonio Orozco se batieron en duelo para conseguir tener a Iria en su equipo, que finalmente se decantó por el de Orozco.