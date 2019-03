El reencuentro más especial de Miriam Rodríguez cantando con Adriana en los últimos Asaltos de La Voz

Los Asaltos de La Voz han llegado a su fin con una noche llena de emociones. Quedaban los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco para seleccionar a sus dos correspondientes 'talents' que pasarán a las Batallas.

Luis Fonsi y David Bustamante han sido los primeros que han tenido que escoger que concursantes pasarían a la siguiente fase del programa y el primer afortunado ha sido Álex Palomo. El talent catalán ha recogido los consejos que le han dado en el programa los coaches y ha derrochado talento en el escenario de 'La Voz' cantando ‘Tuyo’ de Rodrigo Amarante. ¡Increíble!

El otro afortunado del equipo ha sido Mel, que ha regresado a ‘La Voz’ con su sombrero rojo de la suerte. El talent cubano ha derrochado ritmo y talento con una vibrante actuación cantando ‘Three little birds’ de Bob Marley que ha calado hondo en los coaches y asesores durante los Asaltos.

Tras ellos, llegaba el turno de Antonio Orozco y Karol G, con la difícil tarea de quedarse con tan sólo dos de sus aspirantes. La primera afortunada ha sido Elena Vargas, que ha vuelto a enamorarnos con su voz. En los Asaltos ha interpretado ‘Dígale’ de David Bisbal de una forma desgarradora. Los coaches y asesores han aplaudido la gran actuación de la talent sevillana.

Y el último 'talent' que ha conseguido vencer los Asaltos de La Voz ha sido Shadday López, que nos ha sorprendido con su increíble versión de ‘Feeling good’ de Nina Simone. ¡Maravilloso!

Otra de las protagonistas de la noche fue Adriana Rosa. A pesar de que su impresionante versión de ‘Chain of fools’ de Aretha Franklin. Pese no haber convencido a Antonio Orozco y Karol G para ser una de las que pasaran a las Batallas de La Voz, Miriam Rodríguez no pudo contener dedicarle unas emotivas palabras: "Adriana, me gustaría decirte que te hablo con la misma admiración con la que te hablaba hace un año y medio en una habitación de hotel, improvisando con una guitarra acústica y cantando No te pude retener. Eres una bestia. Cuánto me alegro de que estés aquí y de que el tiempo ponga a cada uno donde se merece. Así que felicidades".

Ante tal emoción, la asesora de Pablo López se levantó e improvisó de nuevo junto a la malagueña 'No te pude retener', de Vanesa Martín.

Pero además esta no fue la única sorpresa para Adriana. Paulina Rubio era la única coach que podía utilizar la opción de 'robo' y le dio la oportunidad de poder pasar a las Batallas de La Voz.