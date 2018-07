Lara Álvarez canta 'Want To Want Me' con Jason Derulo

Lara Álvarez ha demostrado que es capaz de hacer más cosas que estar en televisión. La joven ha grabado un divertido vídeo cantando uno de los temas del momento, Want To Want Me, pero no lo ha hecho sola, Álvarez ha interpretado a dúo con el autor de la canción, Jason Derulo.

La presentadora ha disfrutado de estos segundos con el artista estadounidense gracias a la aplicación Smule. ¿Se animará y nos alegrará con más vídeos?