Leonardo DiCaprio y Brad Pitt compartirán reparto en la próxima película de Quentin Tarantino

Sony ha anunciado que Leonardo DiCaprio y Brad Pitt han sido elegidos para participar en ' Once Upon a Time in Hollywood ', la nueva película de Quentin Tarantino . Se trata de un thriller relacionado con el crimen de Sharon Tate

No es la primera vez que vemos a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en una de las películas de Quentin Tarantino, ya trabajaron con él en en Django desencadenado y Malditos bastardos, respectivamente.

Once Upon a Time in Hollywood es la primera película en la que participará DiCaprio desde que ganó el Óscar a Mejor Actor por The Revenant el pasado 2016.

Tarantino ha dado todos los detalles sobre este nuevo proyecto, explicando que se trata de "una historia que tiene lugar en Los Ángeles, en 1969, en el auge de la era hippie en Hollywood. Los dos personajes centrales serán Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una estrella de series de televisión de vaqueros, y su eterno doble Cliff Booth (Brad Pitt). En su búsqueda por alcanzar el éxito en Hollywood dejarán de reconocer quiénes son. Rick tiene una vecina sumamente famosa.. Sharon Tate".

Lo que aún no está confirmado es quién interpretará el personaje de Tate, aunque el nombre de Margot Robbie suena con mucha fuerza. Y tampoco sabemos cómo se lo tomará en esta ocasión la hermana de Tate, ya que recordemos que hace no mucho criticó duramente a Hilary Duff, la actriz que encarnará a su hermana en 'The Haunting of Sharon Tate'. "Es de poca clase cómo todos corren para hacer algo por aniversario 50 de este horrible suceso", afirmó la ofendida Debra Tate.

Se espera que el rodaje comience en el mes de junio, y la fecha prevista para el estreno de 'Once Upon a Time in Hollywood' es el 9 de agosto de 2019.