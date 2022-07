Lola Índigo se estrena como asesora de Sebastián Yatra en La Voz Kids

Lola Índigo es una estrella 360. Pese a ser la primera expulsada de Operación Triunfo ha sido una de las triunfitas más exitosas del programa. Mimi, una niña de granada que soñaba con brillar y convertirse en una estrella de baile ha acabado formando Lola Índigo, uno de los fenómenos más potentes de la música urbana.

Sus trastornos alimenticios

Mimi las ha pasado canutas para llegar donde está, sobre todo cuando estaba intentando hacerse un hueco como bailarina. La artista sufrió trastornos alimenticios por las críticas a su cuerpo: le decían que estaba demasiado gorda y no iba a encontrar trabajo como bailarina por su físico.

La artista confesó en una entrevista en El Hormiguero que no se atrevía a mudarse a Madrid porque en los castings a los que se había presentado la habían echado para atrás por su físico. Así que decidió irse a vivir a China, donde el problema con el físico se acentuó más todavía: "Me decían que si quería trabajar tenía que estar como un palillo".

Esto provocó graves problemas en la salud de Miriam, que continuaron empeorando cuando se mudó a Los Ángeles, donde no paraba de trabajar. "Dejé de comer", ha confesado, asegurando que pesaba todo lo que comía para no engordar: "Me mataba de hambre. Estaba débil, no controlaba tanto mis movimientos y me mareaba mucho".

Fue entonces cuando su familia se empezó a preocupar, al verla muy delgada en las fotos que enviaba. "Mi familia me decía vente para aquí y vamos a comer a tal sitio. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los comentarios eran 'estás increíble, estás buenísima', y al final pensé ¿qué me pesa más? y decidí cuidarme y pasar un tiempo en casa".

Los desamores de Lola

Lola es una mujer muy independiente y ha dejado claro en muchas ocasiones que no necesita a nadie a su lado. Además nos ha contado a través de sus canciones sus vivencias amorosas.

En la letra de Toy Story, la cantante cuenta que también ha sido víctima de ghosting, como el resto de los mortales. "A todas nos han pasado, a mí también. Si engañaron a Beyoncé, pueden a todos", puntualizaba la granaína en su entrevista en yu No te pierdas nada.

Pero la historia no se queda aquí. ABC, el sencillo que sacó en paralelo, es una continuación de Toy Story: "Trata de cuando la pareja que pasaba de ti, pues ahora está con otra".

Durante un tiempo se relacionó sentimentalmente a Lola con Don Patricio, sobre todo a raíz de su tema juntos, Lola Bunny, en incluso se vieron fotos de ambos en actitud cariñosa. Pero al poco tiempo Mimi desmintió en sus redes que tuviese pareja, se declaraba soltera, como su single.

Su relación con Sebastián Yatra

Lola Índigo y Sebastián Yatra además de compañeros de profesión son grandes amigos, es por eso que el intérprete de Tacones Rojos ha pedido a Mimi que sea su asesora durante las batallas de La Voz Kids.

La andaluza y el colombiano se conocieron a raíz de sus carreras profesionales en el mundo de la música, cuando ambos eran ya artistas reconocidos. Pero a pesar de su gran amistad no tienen ningún tema juntos, incluso después de que ellos desvelasen que estaban trabajando en algo juntos. ¿Raro, verdad?