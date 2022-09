Margot Robbie confiesa que grabar una escena de la película 'Barbie' fue "el momento más humillante de su vida"

Este verano se difundieron las primeras imágenes de Barbie, el live action de la famosa muñeca, en las que se veía el rodaje en exteriores de Margot Robbie y Ryan Gosling, sus protagonistas.

Según Sony, la historia de este film se centra en Barbie, que vive en Barbieland y deberá enfrentarse a lo que hay más allá de ese mundo perfecto.

"La vida de ese Ken es incluso más difícil que la de Gray Man. Este Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está pasando por cosas duras", reveló el actor Ryan Gosling de su personaje. Todo apunta a que la historia será mucho más profunda de lo que podía suponerse.

Margot Robbie revela lo peor que sufrió rodando 'Barbie'

La otra protagonista del film, Margot, ha estado recientemente en The Tonight Show with Jimmy Fallon para promocionarlo, sin embargo, también ha desvelado algunas oscuras anécdotas que han dejado a los fans de Barbie con la boca abierta.

En concreto, la actriz ha hablado sobre estas imágenes que se filtraron durante el rodaje en exteriores: "No puedo decirte lo avergonzados que estábamos. Parece que estábamos riéndonos y divirtiéndonos, pero realmente estábamos muriéndonos por dentro. Muriendo. Pensé, es el momento más humillante de mi vida".

Margot Robbie y Ryan Gosling, en el rodaje de 'Barbie' // Gtresonline

"Sabía que teníamos que rodar algunos exteriores en Los Ángeles. Sabía que, una vez que estuvieras haciendo exteriores, te iban a fotografiar. Probablemente va a haber una pequeña multitud de personas que van a destacar, porque, ya sabes, destacamos un poco con esos trajes. Así que sabía que iba a haber un poco de atención, y probablemente saldrían algunas fotos, pero no como sucedió. Fue una locura. Era como si hubiese cientos de personas mirando", ha reconocido.

¿Cuándo se estrena 'Barbie'?

La fecha en la que llegará a los cines será el 21 de julio de 2023, en un anuncio que Warner acompañó con la primera foto adelanto de Barbie, en la que se puede ver a Margot Robbie vestida de rosa dentro de uno de los coches rosa de la muñeca.

Así, todavía hay que esperar bastante para disfrutar de esta película.