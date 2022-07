Todo sobre la película 'Barbie' con Ryan Gosling y Margot Robbie: fecha de estreno, vídeos del rodaje y sinopsis

La muñeca más famosa del panorama infantil se hace de carne y hueso con la nueva producción que ha puesto en marcha Warner.

Fecha de estreno en cines

La fecha en la que llegará a los cines será el 21 de julio de 2023, en un anuncio que Warner acompañó con la primera foto adelanto de Barbie, en la que se puede ver a Margot Robbie vestida de rosa dentro de uno de los coches rosa de la muñeca.

El proyecto fue anunciado en 2019, pero ha habido varios retrasos: Primero, llegó la pandemia. Después, Gerwig y Baumbach no pudieron acometer el guion hasta haber terminado White Noise. Una vez finalizada, Barbie comenzó a rodarse a principios de 2022 en Londres.

Sinopsis de Barbie y personajes principales

En cuanto a cómo será el desarrollo de la película ya han dado algunos avances. Según Sony, Barbie vive en Barbieland y deberá enfrentarse a lo que hay más allá de ese mundo perfecto.

"La vida de ese Ken es incluso más difícil que la de Gray Man. Este Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está pasando por cosas duras", reveló el actor Ryan Gosling de su personaje. Todo apunta a que la historia será mucho más profunda de lo que podía suponerse.

El actor reconoce que el papel le enorgullece. "Tengo esa ‘ken-ergía’ que puedes sentir, obviamente". Gosling es muy conocido por el público gracias al film de 2016 La La Land.

Aunque la trama de la película está completamente blindada y bajo llave, se han captado imágenes del set donde se puede ver a Will Ferrell. Cuando se anunció su incorporación al elenco, ha habido muchas especulaciones sobre qué rol interpretaría el actor.

Se prevé que sea el villano de la película. Con aspecto de empresario, complicará la vida de la protagonista.

La directora de 'Barbie' es Greta Gerwig, una de las guionistas más interesantes del cine actual. La directora de Mujercitas y Lady Bird también ha guionizado películas importantes como Frances Ha. Su trayectoria acumula grandes éxitos.

Los looks llamativos de la gran pareja y los vídeos filtrados

La actriz Margot Robbie reconoció a British Vogue "el peso de la nostalgia y amor" que conlleva su papel. "La gente generalmente escucha Barbie y piensa: ‘Sé cómo va a ser esa película’. Luego escuchan que Greta Gerwig la está escribiendo y dirigiendo, y dicen: ‘Oh, bueno, tal vez no …”.

La protagonista reconoce que la película es un homenaje no solo al juguete, sino a la gente que ama a Barbie. "No es solo una muñeca. Es un elemento cultural".

A finales de junio hemos visto las primeras fotos de Margot Robbie y Ryan Gosling, nos ofrecen un adelanto de looks que lucirán a lo largo de la película.

Van excesivamente conjuntados con elementos muy parecidos donde destacan el fucsia, el azul y el amarillo eléctrico.

“I'm a Barbie girl, in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic”, fantástica será, sin lugar a dudas, esta película que da vida a un personaje amado por muchos.