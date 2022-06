Miri Pérez, de Masterchef: "He pensado mucho subir estas fotos"

Los seguidores de Miri Pérez se llevaron un buen susto cuando el sábado 28 de mayo, la exconcursante de la quinta temporada de Masterchef anunció a través de redes sociales que había sido arrollada por un coche que se dio la fuga. El accidente se produjo cuando conducía con su moto por las calles de Madrid.

Tras varios días hospitalizada, la actriz, cocinera y modelo española ha compartido una publicación en Instagram mostrando el estado de sus lesiones y su situación anímica.

"Cada día me voy mirando al espejo y voy encontrándome con montones de pensamientos. Al principio fue una putada, sentía mucha rabia y frustración, pero poco a poco he ido transformando mis emociones en alegría, empatía y amor hacia mi misma porque en el fondo soy consciente que tengo la suerte de seguir aquí y que podría haber sido mucho peor", ha comenzado escribiendo la joven.

Miri Pérez ha confesado que no deja de pensar en el momento después de recuperar la consciencia: "Estaba tirada en la calle con ardores por todo el cuerpo, notaba mi cara en carne viva, estaba cagada de miedo pero tenía la mano de una chica que se llama Bea agarrando la mía con fuerza y otra chica (Mar) me calmaba diciendo que la ambulancia llegaba, que no me moviera", añadía la celebrity.

Además, la exconcursante de Masterchef ha afirmado aprender el verdadero significado del miedo: "He pasado miedo, y ahora que sé que eso es el miedo y que nuestra vida depende de una milésima de segundo, no sé, como que lo veo todo un poco distinto", continuaba contando en redes sociales.

Miri Pérez ha aprovechado la publicación para dar las gracias a todos sus seguidores y a todos aquellos que le han apoyado. "Quiero daros las gracias por vuestro apoyo, la verdad, me habéis mandado fuerza y full energía todos estos días".

De la misma manera, ha confesado estar dubitativa a la hora de subir públicamente las fotografías, donde muestra su estado físico tras haber sufrido el accidente. "He pensado mucho subir estas fotos. Pero qué más da, si al final forman parte de mi vida, de mi historia y pienso que no tengo que esconderme detrás de una pantalla. Yo también soy esta. Y me quiero en las buenas y aún más, en las malas", ha escrito con orgullo.

La Policía Municipal busca al conductor que se dio a la fuga

La Policía Municipal de Madrid continúa la búsqueda del conductor que el sábado 28 de mayo se fugó tras arrollar a Miri Pérez, de 29 años, con su moto. La joven sufrió varias contusiones en la cara y ella misma lo compartió a través de redes sociales.

Miri Pérez muestra sus heridas tras un grave accidente de moto // Instagram @miriperezc

Los hechos ocurrieron ese día sobre las 15.55 horas en la calle Goya esquina con la calle Velázquez. Según anunció Miri Pérez, el coche se "la ha comido y se ha dado a la fuga". "Me ha sido imposible frenar. Lo he intentado con todas las fuerzas pero el coche estaba demasiado cerca", escribió en sus redes sociales.

Tras el impacto, la joven cayó a la vía golpeándose fuertemente en la cara. Hasta el lugar acudieron sanitarios del Samur-Protección Civil, que la asistieron y la trasladaron al Hospital de la Princesa con lesiones en la cara pero en estado leve, según informaron fuentes de emergencias.