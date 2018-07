Muere Carrie Fisher, Leia en la saga 'Star Wars': Este es su legado

Carrie Fisher, la princesa que intentó instaurar una república en otra galaxia, ha muerto este martes después de haber sufrido un infarto el viernes en un avión. Una vez trasladada al hospital, allí la acompañaron su hija Billie Lourd y su perro, un bulldog francés llamado Gary Fisher que se había convertido en su mejor amigo.

Parece una contradicción que una superviviente como Carrie Fisher haya muerto con solo 60 años. Todavía tenía muchas cosas que ofrecernos: debería haber tenido tiempo para escribir otro gran guión para Meryl Streep y haber trabajado con su hija, Billie Lourd, que también sueña con ser actriz. Por que sí, una de sus facetas más desconocidas de la intérprete era escribir guiones. Incluso se atrevió a reescribir algunos de los diálogos de sus personajes.

Pero sin duda, su gran éxito como autora le llegó con 'Postales desde el filo', una obra semiautobiográfica sobre su relación con su madre, la también estrella cinematográfica Debbie Reynolds, protagonista del clásico 'Cantando bajo la lluvia'. Para el guión de la película, Carrie Fisher se mantuvo bajo las órdenes de Mike Nichols y fue Meryl Streep la encargada de darle vida en el largometraje. Streep fue nominada al Óscar por este papel.

Esta estrella del cine brilló con fuerza en cuatro películas de la saga galáctica: 'Una nueva esperanza' (1977), 'El imperio contraataca' (1980), 'El retorno del Jedi' (1983) y 'El Despertar de la Fuerza' (2015). Además, Fisher tuvo un cameo en 'Rogue One', una película basada en la saga 'Star Wars' que se encuentra ahora mismo en cartelera. A su vez, la actriz llegó a rodar las escenas de su participación en el 'Episodio VIII', la próxima entrega de la saga intergaláctica cuyo lanzamiento está previsto para diciembre del 2017.

Carrie Fisher en 'Episodio VIII' / Lucasfilm

Quizá esa vida de excesos, drogas y alcohol que la llevó a escribir el monólogo de su propia vida, titulado 'Wishful Drinking' (conocido como Bendito Alcoholismo en España), se debía a que Carrie Fisher creció rodeada de glamour y comodidades entre Hollywood y Beverly Hills.

"No poseo lo que podríamos llamar un sentido convencional de la realidad. Mi realidad deriva de la versión de Hollywood de la realidad.. Tenía cosas que no tienen la mayoría de las casas normales. Teníamos ocho pequeñas neveras de color rosa (ya sabéis, por si acaso llegaban de visita Blancanieves y los siete enanitos) y un patio, y cuartos para lavar y planchar. Ah... y tres piscinas, por si acaso se estropeaban dos de ellas", escribió la actriz.

'Wishful Drinking', el monólogo de Carrie Fisher / HBO

En este monólogo interior, en el que Carrie Fisher se redime de esa vida de desenfreno, la actriz no deja títere con cabeza. Tuvo palabras para todos, incluso para George Lucas. "Soy una alcohólica, porque él arruinó mi vida. Le dije que a ver por qué no llevaba sujetador y me contestó: 'no, porque en el espacio no hay ropa interior".

La princesa Leia es un símbolo de Star Wars. / D.R.

Aunque cuando grabó su primera película de 'Star Wars' Carrie Fisher solo tenía 19 años, la actriz no trabajaba sola. La gran química con Harrison Ford (que interpretaba a Han Solo) traspasó la pantalla. Los dos intérpretes mantuvieron un romance en 1976, durante el rodaje de la primera película de la saga. Una aventura de la que nos enteramos en 'The Princess Diarist', el libro de memorias que escribió la propia Fisher, publicadas el pasado 22 de noviembre. La promoción de este libro en Londres fue lo último que hizo la actriz antes de subir a ese avión del que ya no bajó consciente.

'Star Wars Episodio V: El Imperio Contraataca' / seestrena.com

Tras Star Wars, la popularidad de Fisher cayó progresivamente y su carrera no tuvo la continuidad necesaria para conservar su estatus de estrella en Hollywood, aunque su nombre y apellido figuraron en los créditos de películas como "Granujas a todo ritmo" (1980), "Hannah y sus hermanas" (1986) o "Cuando Harry encontró a Sally" (1989).