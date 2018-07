¿A QUIÉN SE PARECE? La muñeca de Bella de Emma Watson no es precisamente 'bella' Sabemos que no hay que juzgar el aspecto físico pero, sinceramente, la muñeca de Bella tiene poco. Como era de esperar, la locura se desató en Twitter en forma de meme. @europa_fm | Madrid | Actualizado el 12/07/2018 a las 19:40 horas Emma Watson con el vestido de Bella / Entertainment Weekly Facebook

Twitter Una de las películas más esperadas de este nuevo año es el remake de 'La Bella y la Bestia', que protagonizan Emma Watson y Dan Stevens. La película llegará a las grandes pantallas el 17 de marzo pero su merchandising ya lo podemos encontrar en varias tiendas como, por ejemplo, la muñeca de 'Bella' caracterizada como Emma Watson en la película. Sin embargo, este juguete ha dado mucho que hablar desde su lanzamiento en enero y, es que, los fans se han quedado atónitos al ver la cara de la muñeca. ''¿Es Justin Bieber con peluca?'', se preguntaba un fan en Twitter, y no le falta razón ya que Bella, en esta versión, no ha salido muy favorecida que digamos. Como era de esperar, las redes sociales lo ven todo y la locura se desató en el principal lugar del ingenio: Twitter. No ha sido uno ni dos, han sido muchos los que han compartido la teoría de que Bella es, en realidad, Justin Bieber con peluca y vestido. No sabemos como se habrá tomado Disney las críticas de la muñeca, ¿la retirarán del mercado? ¿la modificarán? Lo que está claro es que el tema está en boca de todos y los memes no han tardado en aparecer.

What the fuck is this? Did the plastic from Lord Farquaad's batch LEAK into Belle's vat at the factory?! 😒😒 pic.twitter.com/Q8uJJfDnE5 — Kingsley (@kingsleyyy) 7 de enero de 2017

they thought they made a nice emma as belle doll but instead they made a justin bieber doll pic.twitter.com/lbApA05pu0 — maryam (@seIinaivy) 7 de enero de 2017

They got Emma Watson's Belle doll looking like Lord Farquaad with a mix of the Queen of Hearts & a sprinkle of Justin Bieber. Who did this? pic.twitter.com/4rUIxmrzYo — Whit O'Brien (@I_Slayy) 7 de enero de 2017