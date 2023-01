Pamela Anderson revela el pésimo trato que recibió en 'Los vigilantes de la playa': "Querían que lo hiciera gratis"

Pamela Anderson es una de las divas de los 90 que todo el mundo recuerda. Su paso por la serie Los vigilantes de la playa catapultó a la fama a una joven canadiense de solo 25 años y desde ese momento no solo se convirtió en una musa para millones de fans, sino que también pudo experimentar el lado oscuro de este mundillo.

A sus 55 años, la artista ve estos años con mucha perspectiva y ha decidido estrenar la película Pamela Anderson: Una historia de amor y publicar sus memorias Con amor, Pamela. Para promocionar su trabajo, la actriz ha concedido una entrevista con Variety, en la que ha hablado sobre sus peores vivencias.

Las diferencias salariales con David Hasselholf

Como era de esperar, una parte importante de esta ha ido sobre los años en los que se estuvo trabajando para Los vigilantes de la playa (1992-1997) y cómo fue esta experiencia. Pamela ha contado que durante la primera temporada, solo cobraba 1.500 dólares por episodio, mientras que su coprotagonista David Hasselholf ganaba mucho más.

Aun así, sabe quién fue quien realmente se enriqueció con ella: "Los productores de la serie hicieron una fortuna". La actriz ha explicado que en ese momento no entendía de esto porque "no tenía representante" ni "sabía qué hacer". "Cuando estás haciendo un programa de televisión, no te das cuenta de que va a ser tan popular, así que firmas tu vida", ha añadido.

En 2017, se estrenó la película Los vigilantes de la playa y los productores querían que Pamela hiciera un cameo, aunque le ofrecieron muy poco dinero por ello y le insistieron mucho: "Se estaba volviendo realmente, realmente horrible. Dijeron que querían que lo hiciera como un favor. Dije: 'Hago favores a los animales, no a Paramount'. Había tanto acoso para hacerlo. Querían que lo hiciera gratis, como un homenaje o algo así. Dije: 'Vamos, muchachos. ¿En serio?'", ha denunciado.

La propuesta gratuita que le hicieron a Pamela Anderson

Finalmente, la actriz accedió y salió en la película, pero sin ningún diálogo, solamente una breve aparición. Ella ha revelado que llegaron a un acuerdo y "terminaron bien y sin quejas".

A diferencia de ella, el hijo mayor de Pamela, Brandon, insiste en que su madre debería reclamar su parte de la serie que protagonizó, tal y como ella ha dicho: "Mi hijo dice 'Definitivamente se estaban aprovechando de ella. Y todavía se siente extraño que no haya habido algún tipo de discusión con Amazon o los productores de Baywatch para obtener su parte justa'".

La terrible opinión de la actriz sobre 'Pam & Tommy'

La activista por los animales estuvo casada con el guitarrista Tommy Lee, con el que tuvo dos hijos. Sin embargo, uno de los escándalos por los que son recordados es que fueron víctimas de un robo y se llevaron una cinta sexual de ambos. A raíz de esto, en 2022 se estrenó la serie Pam & Tommy, protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, que contaba precisamente este episodio.

Ha mostrado su descontento con este proyecto que le ha hecho revivir este duro momento: "Fue realmente aplastante para mí, como echar sal en la herida". Ha calificado a las personas detrás de esta serie como "imbéciles" y cree que todavía "le deben una disculpa pública".

A pesar de esto, no tiene nada en contra de los actores, concretamente de la que le interpreta a ella. Incluso ha propuesto a Netflix invitarla al estreno de su película: "No tengo nada en contra de Lily James. Creo que es una chica hermosa y solo estaba haciendo su trabajo". Eso sí, para ella la historia no se contó bien: "Es difícil interpretar a alguien cuando no conoces el panorama completo".

Pamela Anderson sigue contando algunas de las anécdotas más tristes que vivió, aunque ella ha sido capaz de dejar todo esto detrás y poder superarlo.