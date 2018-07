Paris Jackson, muy enfadada con la caracterización de Joseph Fiennes como Michael Jackson

Cuando se supo que el actor Joseph Fiennes interpretaría a Michael Jackson las críticas no tardaron en aparecer, ya que es bastante obvio que no guardan ningún parecido.

Fiennes encarna al Rey del Pop en Urban Myths, una serie producida por Sky Arts en la que parodian a diferentes mitos de la política y la cultura. Pero por si no habían criticado suficiente que el actor de Shakespeare enamorado interpretase a Jackson, ha sido mucho peor cuando se ha publicado el trailer oficial, donde aparece caracterizado como el desaparecido artista.

Aunque sea en clave de humor, Paris Jackson no se ha tomado nada bien el trailer de la ficción, y no ha dudado en despotricar contra la serie en cuanto le han preguntado por Twitter: "Me enfada que hayan querido insultar intencionadamente no solo a mi padre sino también a mi madrina Liz" ,"¿Dónde está el respeto? Ellos trabajaron con sangre, sudor y lágrimas durante años para dejar profundos y excepcionales legados."

Y no solo tuvo para los productores de la serie, sino también para el actor que interpreta a su padre: "Estoy profundamente ofendida por la interpretación, y creo que más gente también. Sinceramente me dan ganas de vomitar".