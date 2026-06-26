¿Quién es Carlos Serrano-Clark? Conoce al actor de 'Amar es para siempre' y vocalista del grupo Malas decisiones

Carlos Serrano-Clark es Jorge Reyes en la undécima temporada de 'Amar es para siempre' | antena3.com

Su cara te suena porque Carlos Serrano-Clark fue durante más de 220 episodios Jorge Reyes en Amar es para siempre . El actor de 36 años lleva desde los 20 delante de las cámaras con papeles en series como Acacias 38 y Cuéntame cómo pasó o películas como Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar .

Carlos Serrano-Clark lleva media vida delante de las cámaras. El actor de 36 años empezó su carrera cuando tenía 20 y desde entonces no ha parado de trabajar.

El joven nacido en Sabadell (Barcelona) debutó en el corto Prova de Foc, que le abrió el camino para grabar otros cortometrajes y más adelante probar suerte en televisión.

Aunque su primer papel en una serie fue en La Riera, emitida en TV3, pronto dio el salto a las cadenas generalistas nacionales con papeles en Acacias 38, La cocinera de Castamar o Cuéntame cómo pasó. Era Jorge, marido de María, en las últimas temporadas de la producción sobre la familia Alcántara.

La pequeña pantalla es algo así como su casa, durante 221 episodios fue Jorge Reyes en Amar es para siempre y hoy es José Aguilar en Entre Tierras. También da vida a Jacobo Morcuende en La Moderna.

El de Sabadell es un rostro de televisión y también de la gran pantalla, con películas como Trilogía del Baztán, Chavalas o Mientras dure la guerra, en la que da vida al profesor universitario Salvador Vila Hernández, contrapunto intelectual y confidente. En la cinta de Alejandro Amenábar —y en la historia— representa la postura socialista y contraria al golpe de estado.

El teatro también es su casa con más de diez obras como protagonista, la última fue Muerte de un viajante bajo la dirección de Rubén Szuchmacher.

Su grupo Malas Decisiones

Además de ponerse delante de las cámaras, también se pone delante del micrófono. Carlos Serrano-Clark es uno de los vocalista de la banda de versiones en español Malas decisiones.

La música es su pasión, asegura el actor que también tiene habilidades en el fútbol y el tenis, apunta en su currículo personal el actor que mantiene su vida personal bajo llave. Su última pareja conocida es la actriz Alba Brunet, su compañera en Acacias hoy pareja del también actor Pep Ambrós.