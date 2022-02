¿Quién es Cate Blanchett? Conoce a la ganadora del primer premio Goya Internacional de la historia

Cate Blanchett es una de las actrices más influyentes de los últimos años en Hollywood. A sus 52 años, la australiana se ha graduado con honores en el mundo del cine recibiendo elogios de la crítica y de los fanáticos. Y, por supuesto, también premios.

El último se lo ha concedido la Academia de cine español, que la ha convertido en la ganadora del primer premio Goya Internacional de la historia.

El jurado de los Goya considera que Blanchett es “una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria", por lo que se le hace entrega de este distinguido galardón creado para “personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo”.

La infancia de Cate Blanchett

La historia de Cate Blanchett empieza el 14 de mayo de 1969 en Ivanhoe, un barrio residencial de Melbourne (Australia). Su padres tuvieron un flechazo digno de película, que empezó cuando Robert Blanchett, un marino estadounidense, se embarcó con destino a Asia. En plena travesía el barco tuvo algunos desperfectos mecánicos y atracó en Melbourne. Mientras esperaba a zarpar, el texano vio a June, una maestra que cruzaba la calle con un grupo de alumnos. Con ella se casó y tuvo tres hijos: Genoveva, Bob y la del medio: Cate. Por su mujer, lo dejó todo convirtiéndose en un exitoso ejecutivo de publicidad.

Con tan solo 10 años, Cate perdió a su progenitor, que falleció de un ataque al corazón. “Desarrollé un ritual por el cual no puedo salir de casa hasta no haber dicho adiós físicamente a todos", confesó en en 2007 en una entrevista con The New Yorker. Esto es porque la última vez que su padre salió por la puerta de su casa Blanchett se despidió con la mano a través de la ventana y nunca más lo volvió a ver, algo que la ha marcado de por vida.

Fue en el instituto donde la ahora actriz descubrió el teatro y, aunque comenzó a estudiar Economía y Bellas Artes en la Universidad de Melbourne, un año después decidió dejarlo para viajar al extranjero donde, en Egipto, trabajó por primera vez en la industria del cine. Ese primer papel fue en la película Kaboria, de 1990. De vuelta a Australia, se mudó a Sídney para estudiar en el Instituto Nacional de Arte Dramático, graduándose en 1992.

Los inicios de Cate Blanchett como actriz

La carrera de Cate Blanchett empezó sobre los escenarios de Australia con la obra Electra de Sófocles, en la que participó el mismo año de su graduación (1992). A partir de entonces, se fue adentrando en el mundo escénico, aunque su debut cinematográfico llegó el año 1994, cuando consiguió un papel en la película australiana Police Rescue.

Cate se dio a conocer en todo el mundo gracias a la película Elizabeth (1998), y ha llegado a interpretar personajes muy representativos como Galadriel en la trilogía de El señor de los anillos (2001-2003). También participó en la cuarta entrega de Indiana Jones o la película de Woody Allen Blue Jasmine.

Pedro Almodóvar y Cate Blanchett, en noviembre de 2016 // Getty Images

Entre sus últimas películas están El callejón de las almas perdidas y No mires arriba. Próximamente será la protagonista de Manual para mujeres de la limpieza, de Pedro Almodóvar, una adaptación del libro de Lucia Berlin.

Los premios de Cate Blanchett

Después de una carrera artística de más de dos décadas y con más de 45 películas que la respaldan, Cate Blanchett se ha convertido en una de las actrices más exitosas. La australiana ha ganado dos premios Oscar: el primero, a Mejor actriz de reparto por El aviador (2004) y el segundo, a Mejor actriz protagonista por Blue Jasmine (2013).

También ha recibido tres Globos de Oro; tres BAFTA; y tres Premios del Sindicato de Actores, convirtiéndose en uno de los talentos más reclamados por la industria del cine. A esto hay que sumar ahora el Goya Internacional.

Su historia de amor de Cate Blanchett y Andrew Upton

La multipremiada artista australiana lleva 24 años casada con el guionista y dramaturgo Andrew Upton. La primera vez que se vieron no congeniaron demasiado bien y no se volvieron a ver hasta cuatro años después. Se cruzaron en una fiesta donde una partida de póker terminó con un paseo por la playa que les unió para siempre. 20 días más tarde, él le propuso matrimonio.

"Le respondí que sí inmediatamente. Simplemente, sabía que era lo correcto. Por supuesto que era un riesgo, ¿pero qué relación de pareja no lo es?", dijo ella en una entrevista.

Cate Blanchett y su marido Andrew Upton // Getty Images

Se casaron en diciembre de 1997 y juntos han tenido cuatro hijos: Dashiell (2001), Robert Romano (2004), Ignatius (2008) y Edith Vivian Patricia, cuya adopción fue confirmada el 6 de marzo de 2015.

La familia reside en una mansión en Hunter Hills uno de los mejores barrios de Sídney. La actriz trata de coordinar las grabaciones para no pasar más de cinco días sin ver a su familia. "A mis hijos les importa un comino que interprete a Lady Macbeth o a una lesbiana. Lo único que quieren es que les prepare la cena y les ayude a hacer los deberes", aseguró entre risas Cate en en una de sus intervenciones.

Precisamente en una de esas intervenciones, durante la promoción de la película Carol, Blanchett aseguró que antes de estar con su marido había tenido algunas relaciones con mujeres, pero matizó que no había mantenido relaciones sexuales con ninguna.

Firme defensora de las mujeres y de los derechos sociales y medioambientales

Blanchett es una firme defensora del empoderamiento femenino y de los derechos de la mujer. "Crecí en una casa muy fuerte y llena de mujeres: mi hermana, una arquitecta a la que estoy muy unida, mi abuela y mi madre. Tenía una madre trabajadora y que estaba sola: ese es mi modelo a seguir", contó en una entrevista con Harpe's Bazaar.

La actriz, que se quedó huérfana de padre con 10 años, siempre destaca muy positivamente aquellas campañas e iniciativas que han llevado la lucha por la dignidad y los derechos de las mujeres. "Afortunadamente, creo que no estamos hablando de modas pasajeras que se han revestido de glamour, sino de un nuevo nivel de concienciación sobre el problema y una actitud mucho más combativa. En mi caso, yo siempre supe en mi ADN que las mujeres somos iguales a los hombres. Nunca pude entender por qué la industria y el entorno de trabajo en el que yo estaba inmersa nunca había reflexionado debidamente sobre ello", reconoció en una charla con Radio Times.

Por otra parte, Blanchett también lucha por los derechos de los más desfavorecidos, siendo embajadora de buena voluntad de la agencia de la ONU para los refugiados, además de miembro de la Australian Conservation Foundation, la organización ambiental nacional de Australia.

La actriz también ha recibido el Crystal Award en el World Economic Forum de Davos por su trabajo para ACNUR, donde también fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad del ACNUR (Alto Comisionado para los Refugiados).