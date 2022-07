Quién es Rodrigo Vázquez: su edad, sus grandes pasiones y su futuro ahora que es un conocido presentador

Te interesa Raúl Gómez: un presentador y Maraton Man enamorado de su mujer y sus hijas

Rodrigo Vázquez conducirá a partir de ahora El Cazador, el concurso que se ha hecho un hueco en la parrilla de TV durante más de 10 años.

No será el primer concurso que presente, ni mucho menos. Este joven orensano de 35 años goza de una grandísima trayectoria en la televisión autonómica de Galicia, la TVG, donde ha pasado por todo tipo de formatos.

El rey de la Televisión Gallega: concursos, campanadas y mucho más

Licenciado en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, nada más terminar la carrera se mete de lleno en el mundo laboral.

Lo hace en los Deportes de la TVG, para después pasar de la información al entretenimiento. Se desenvuelve a la perfección entre chistes, juegos, invitados, preguntas y respuestas.

Ha conducido programas como Aquí Galicia, Verbenalia, O País más grande do mundo, Que anda aí? y concursos como Ti verás o el talent show autonómico Oh Happy Day.

Compañero de los míticos presentadores Galloso y Roberto Vilar, Rodrigo Vázquez ha sido durante años uno de los presentadores y comunicadores mejor valorados de la Televisión Gallega. Ahora le toca dar el salto a la televisión nacional.

Uno de sus mayores logros en la TVG fue la oportunidad que tuvo de dar la bienvenida al año 2018 desde la Plaza del Obradorio de Santiago de Compostela. No cualquiera es el elegido para dar las Campanadas.

Sus pasiones, la música y el motor

Además de la televisión, Rodrigo Vázquez explota muy a menudo sus dos grandes pasiones. Por un lado está la música, disciplina que ha querido dominar con la guitarra, y por otro el mundo del motor.

En sus numerosos viajes acostumbra a aprovechar para conocer el terreno en moto o el quad. La costa gallega la ha recorrido con una Vespa blanca que le ha regalado preciosas vistas y atardeceres.

No se le conoce pareja sentimental, pero ahora que se convertirá en unos de los rostros de la televisión nacional puede que los paparazzi le capten disfrutando de algún paseo romántico este verano.

Su anonimato, en peligro

Que su anonimato quede eclipsado por la fama que adquirirá en pocos meses no es algo que le preocupe mucho. Aunque es un gran fan de Galicia, su gastronomía y sus atardeceres, se confiesa un enamorado de los veranos gaditanos.

"Lo único que me va a cambiar el salto a nivel nacional es personal, y es lo primero en que pensé: a mí, que me gusta mucho veranear en la zona de Cádiz, tenía esa semanita al año de desconexión. No sé, igual va a ser un poco diferente a los últimos ocho o nueve años ahora que me conocerá más gente. Pero más allá de esa anécdota, no siento presión por todo lo que viene por delante. Es muy bonito", dijo en una charla para El Confidencial.