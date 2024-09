Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani se convierten en los presentadores de Eurovisión Junior 2024

Ruth Lorenzo, Marc Clotet y Melani serán los presentadores de Eurovisión Junior 2024, que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid el próximo 16 de noviembre.

La 22º edición del festival infantil contará con la artista española Ruth Lorenzo como una de sus estrellas más destacadas, ya que representó al país en Eurovisión 2014. También ha sido presentadora del Benidorm Fest, por lo que la cantante ya está acostumbrada a adoptar este papel televisivo.

Por su parte, Marc Clotet es un actor de cine, de televisión y de teatro. "Poder presentar un programa como este, frente a 30 millones de personas, en inglés, y seguir y apoyar el sueño de tantas niñas y niños de toda Europa, me hace muy feliz", ha dicho.

Melani también representó a España, pero lo hizo en Eurovisión Junior 2019. "No puedo estar más feliz de cumplir este sueño, tanto que lo pedisteis junto a mí, se ha hecho realidad, gracias por confiar en mí y a todos los eurofans que me han apoyado, este sueño ya no es solo mío, es de todos vosotros también", ha destacado la joven cantante.

Así es Chloe DelaRosa, la representante de España en Eurovisión Junior 2024

Chloe DelaRosa es una niña de nueve años de Guareña, un pueblo de Badajoz. Ella se define como "medio extremeña, medio andaluza".

Aunque todavía no se conoce la canción con la que llegará al festival, la joven artista cuenta ya con algunas canciones publicadas que dan pistas sobre su estilo musical, caracterizado por el salero y el flamenco.

Uno de esos temas es Como un rayito de sol, en cuyo videoclip Chloe muestra un carisma inédito para su edad, el cual le ayudará a destacar en Eurovisión Junior 2024.

Chloe DelaRosa también se define como una "cantista": es cantante y artista. Entre sus principales referentes musicales, se encuentran Marisol o Lola Flores. También le gustan Rosalía o C. Tangana, o en general cualquier música que le transmita "flamencura".