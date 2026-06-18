Salen a la luz las primeras imágenes del rodaje del biopic de Rocío Jurado y el parecido de la protagonista es asombroso

Chipiona se ha convertido en un set de rodaje. Estos días se graba en la localidad gaditana las primeras escenas del biopic de Rocío Jurado y las imágenes que llegan de los estudios nos han dejado con la boca abierta por el parecido de la actriz Carmen Raigón y la intérprete de Como una ola .

Hay que darle al zoom para comprobar que la protagonista de estas imágenes no es Rocío Jurado sino la actriz que protagoniza su biopic, cuyo rodaje ha empezado esta semana en Chipiona (Cádiz).

La más grande llega a la pantalla de la mano de actriz Carmen Raigón, quien se pone en la piel de la intérprete de Como una ola en la película también protagonizada por Martiño Rivas, que da vida al boxeador Pedro Carrasco.

El rodaje de la cinta ha empezado esta semana y, aunque el plan era mantenerlo en secreto, no han tardado en publicarse los primeros vídeos de la grabación.

En la secuencia distribuida por Europa Press se ve a la cantante visitando el Santuario de la Virgen de Regla junto a Ortega Cano poco después de contar a los medios que había sido diagnosticada de cáncer de páncreas.

La cantante, fallecida el 1 de junio de 2006 a los 62 años, compartió su diagnóstico en una rueda de prensa en septiembre de 2024 y poco después protagonizó estas imágenes que ahora vuelven a nuestra retina.

Aurora Guerra (conocida por ficciones como El secreto de Puente Viejo o Acacias 38) está detrás del biopic de Rocío Jurado del que no ha transcendido apenas información. La información de que Carmen Raigón se encarga de interpretar a La más grande la ha adelantado Europa Press y Martiño Rivas ha sido quien ha confirmado su presencia y la de la directora. ¿Quién será Ortega Cano? ¿Y Rocío Carrasco? Por ahora no se sabe más de la producción.