Sebastián Yatra y Manuel cantan 'Entre sobras y sobras me faltas' en La Voz Kids y el coach se equivoca en su propia canción

Sebastián Yatra es uno de los coaches más queridos de La Voz Kids.

El artista siempre está interactuando con el público, gastando bromas a sus compañeros, haciendo regalos a los integrantes de su team... Es por eso que es imposible que los niños no adoren al cantante y, por consiguiente, le piden cantar con él.

Uno de los talents que no ha superado las audiciones a ciegas ha preguntado antes de marcharse a Yatra si podía cantar con él su famosa canción Entre sobras y sobras me faltas, y el cantante no se lo ha pensado dos veces.

Sebas, muy emocionado, se ha subido al escenario junto a Manuel y, cuando le ha tocado su turno de cantar se ha equivocado. El coach ha perdido el hilo de su propia canción y se ha hecho un lío por un momento, hasta que ha conseguido retomar la canción y, lo que quedaba, ha sido un verdadero espectáculo de voces.

Después de cantar el colombiano ha confesado que le encanta cantar con los pequeños y que les dice que sí incluso antes de que le digan la canción.

¡Dale al play y revivie el lapsus de Yatra!