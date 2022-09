Tamara Falcó aclara si Íñigo Onieva le ha pedido matrimonio en 'El Hormiguero'

¿HAY BODA O NO?

El posible matrimonio de Tamara Falcó e Íñigo Onieva no deja de estar en boca de todos.

En los últimos días, han sido varios los medios de comunicación que han afirmado que el empresario podría haberle hecho a la Marquesa de Griñón la gran pregunta. Se conocieron en 2020 y dos años después de aquella primera cita los rumores son cada vez más fuertes: ¿se casará la hija de Isabel Preyler con Íñigo Onieva?

En el documental de Netflix 'Tamara Falcó: La marquesa', la socialicé visita un showroom de vestidos de novia firmados por Carolina Herrera en Nueva York.

El sospechoso y tórrido viaje de Tamara Falcó e Íñigo Onieva con ¿pedida de matrimonio incluida? // GTRES

Pablo Motos, conocedor de los rumores sobre su compromiso, aprovechó este detalle para sacarle el tema a Tamara y preguntarle por su posible compromiso. "Es que precisamente esta semana se está hablando en todas partes sobre si te casas o no te casas...", introducía.

La cuestión provocó que Tamara se mostrase algo esquiva e incluso incómoda, pero en pocos segundos salió al paso con una contundente respuesta que no deja lugar a dudas. "A ver, a mí no me lo han pedido aún", sentenciaba.

Motos siguió el juego y le preguntó por la posibilidad de que fuese ella la que llevase a cabo la proposición. "No, eso no va a suceder. Yo soy muy clásica para eso", zanjaba la aristócrata, que destacó que no le daba tanta importancia al lugar de la propuesta como a que fuese en un "momento bonito".