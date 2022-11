¿Tendremos una nueva entrega de 'Animales Fantásticos'?: Todo lo que se sabe sobre la paralización de la saga

Los fans del mundo mágico han amanecido con una triste noticia. Variety compartió: "No hay nada en el 'Wizaring World' en desarrollo activo en Warner Bros. incluido tanto la franquicia de Harry Potter como la saga Animales Fantásticos".

Esta frase hizo que saltaran las alarmas y muchos han utilizado esto como confirmación de los rumores que dicen que Animales Fantásticos se cancela, sin embargo, debido a todo lo que se ha dicho sobre la saga, todavía podríamos tener una nueva entrega.

Fracaso de 'Animales Fantásticos: los Crímenes de Grindewald'

Es cierto que hay muchos motivos que podrían incentivar la cancelación de la saga de Animales Fantásticos. El principal es el fracaso en taquilla de la tercera entrega de la saga.

Animales Fantásticos: los crímenes de Grindewald tuvo muchos retrasos debido a la pandemia. Esto que produjo varios cambios en el guion que no beneficiaron en nada a la saga.

Además, a medida que pasaba el tiempo, se iban sumando más polémicas en torno a la autora J.K. Rowling a la que acusan de transfobia.

Por si fuera poco, el largometraje causó controversia por el despido de Johnny Depp debido a las incriminaciones contra él hechas por Amber Heard. Fue sustituido por el danés Mads Mikkelsen, algo que no gustó a los fans del actor estadounidense.

El estreno de Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindewald coincidió con uno de los peores momentos de Ezra Miller, que se encuentra entre los actores principales de la saga. El público pedía que se pospusiera la publicación de la película, al igual que hicieron con The Flash, a la espera de que el interprete mejorara su errática conducta, sin embargo, no querían que el estreno sufriera más retrasos.

Todo esto, sumado a las incoherencias en el guion y a los cambios en el canon original del mundo mágico, algo que a los fans les molesta mucho, hicieron que Animales Fantásticos: los crímenes de Grindewald fuera un fracaso y, por ello, se empezara a especular acerca de la cancelación de la saga a pesar de que J.K. Rowling y Warner seguían insistiendo en que la franquicia contaría con cinco películas.

La palabras de Eddie Redmayne

Los rumores de la cancelación de Animales Fantásticos se acrecentaron cuando Eddie Redmayne, interprete del protagonista de la saga Newt Scamander, realizó una entrevista en IndieWire en la que expresó que no tenía ni idea acerca del futuro de la saga: "No sé nada. Es más una pregunta para J.K. Rowling y David Yates y Warner, pero no lo sé, me temo".

Posteriormente en Variety expresó unas palabras que parecían una despedida hacia el personaje: "Ha sido increíble darle vida a Newt. Es interesante saltar a ese mundo, al de las franquicias, ya que entregas tu vida a algo que no sabes del todo qué es".

Mads Mikkelsen habla sobre el regreso de Johnny Depp

Tras las palabras de Eddie Redmayne, casi todo el mundo tenía claro que la saga se cancelaría, sin embargo, Mads Mikkelsen realizó en octubre un comentario que hizo resurgir la esperanza de los fans por una nueva entrega.

El actor asistió al festival de Cine de Sarajevo, allí declaró para Deadline que tras la resolución del mediático juicio a favor de Johnny Depp, el actor estadounidense podría volver a la franquicia para interpretar a Gellert Grindewald: "Soy un gran admirador de Johnny. Creo que es un actor increíble, creo que hizo un trabajo fantástico. Habiendo dicho eso, no podría copiarlo. No había manera de que pudiera simplemente copiarlo, porque el papel tiene mucho de él. Sería un suicidio creativo, la verdad fue muy intimidante sustituir a Depp. Y bueno, obviamente ahora el curso de las cosas ha cambiado, él ganó la demanda, así que veremos si regresa. Podría hacerlo".

Mads Mikkelsen con sus palabras, no solo dio esperanza a que la saga continuara, también dio idea de una posible solución a una de las polémica que rodeaba a la franquicia.

David Zaslav habla del futuro de Warner

Como hemos contado al principio, Variety contó que la saga estaba paralizada por ahora, sin embargo, esto no significa que no se vaya a retomar.

El medio también transcribe las palabras de David Zaslav, CEO de Warner, acerca del futuro de la compañía en un presentación de los inversionistas: "Vamos a centrarnos en las franquicias".

Es más, David Zaslav menciona en concreto que está muy interesado en hacer cosas con la franquicia de Harry Potter: "No hemos tenido una película de Superman en 13 años. No hemos hecho una película de Harry Potter en 15 años. La películas de DC y Harry Potter han aportado muchos de los beneficios de Warner Bros. Motion Pictures en los últimos 25 años. Así que nos centraremos en la franquicias, una de las grandes ventajas que tenemos".

Posteriormente, el CEO de Warner pregunta: "¿Qué películas tienen marcas que todo el mundo conoce y ama a lo largo del mundo?"

Las palabras de Zaslav no dejan lugar a dudas, quieren seguir trabajando en el Wizaring World y aunque por ahora el proyecto de Animales Fantásticos esté paralizado, cabe la posibilidad de que se reabra debido a que Animales Fantásticos, al igual que Harry Potter, aporta muchos beneficios a Warner sobre todo en materia de merchandising.

Esta declaración de intenciones por parte de Warner ha hecho que también nazcan esperanzas acerca de nuevas películas y series relacionadas con el mundo mágico.

Los fans ya especulan acerca de ideas que puede tener Warner para incorporar al mundo mágico. ¿Tal vez tendremos una adaptación al cine de Harry Potter y el Legado Maldito?¿Conoceremos sobre el pasado de Voldemort que se quedó en el tintero en las películas? ¿Tendremos la tan pedida serie sobre los Merodeadores? ¿Se lanzará la serie sobre Severus Snape en la que empezaron a trabajar el año pasado?

Aún tendremos que esperar para saber la respuesta a todas estas preguntas, sin embargo, una cosa está clara, todavía no podemos perder la esperanza en conocer el final de Animales Fantásticos.