Tráiler: Selena Gomez protagoniza la nueva película de zombis de Bill Murray 'The Dead Don’t Die'

¡¡ Selena Gomez vuelve al cine!! La cantante protagoniza la nueva película de zombis, 'The Dead Don't Die'. ¿Preparad@ para los sustos?

Este verano estará lleno de sustos gracias a 'The Dead Don't Die' (La muerte no muere)', la nueva película de zombis dirigida por Jim Jarmush. El film llegará a los cines estadounidenses el próximo 14 de junio. En España todavía no hay fecha definitiva de estreno.

Caras conocidas como Adam Driver, Chlöe Sevigny o el cantante Iggy Pop forman parte del reparto, protagonizado por Bill Murray, que interpreta a un oficial de policía que no las tiene todas consigo. Tilda Swinton, RZA, Steve Buscemi, Danny Glover, Caleb Landry Jones, Rosie Pérez, Sara Driver, Carol Kane y Tom Waits los acompañarán.

Junto a este elenco veremos a Selena Gomez, a la que poco a poco vemos retomar sus compromisos laborales tras un 2018 un tanto complicado por sus crisis de ansiedad y angustia, derivadas de la enfermedad autoinmune que padece, el lupus.

La comedia de terror se centra en una ciudad llamada 'Centerville', muy tranquila hasta que los sucesos toman un extraño giro cuando los zombies comienzan a campar a sus anchas.

El pasado mes de agosto, Selena compartió una imagen en su Instagram con sus compañeros de rodaje, pero por aquel entonces no sabíamos qué proyecto se traía entre manos.