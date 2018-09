Selena Gomez abandona las redes sociales tras hablar abiertamente sobre la depresión y la ansiedad con sus fans

Selena Gomez continúa cuidando su estado de salud intentando alejar de ella todo aquello que le provoca ansiedad. Por este motivo, la cantante ha decidido volver a tomarse un descanso de las redes sociales.

Así lo ha anunciado en su última publicación, donde podemos verla muy sonriente y que en un primer momento acompañó con el comentario "Estado de ánimo hoy: riéndome mucho. Estaba mirándome en el espejo como una idiota".

Poco después la artista actualizó el texto de la publicación: "Actualización: Tomando un descanso en las redes sociales. De nuevo. Aunque esté muy agradecida de que las redes nos sirvan como un buen altavoz para cada uno de nosotros, estoy igualmente agradecida de poder dar un paso atrás y vivir mi vida en el momento presente en el que me encuentro" y añade: "Y recuerda: los comentarios negativos pueden dañar los sentimientos de alguien", escribía haciendo referencia a las críticas que cualquier artista de su nivel recibe a diario en redes sociales.

Este mensaje llega tan sólo unos días después de que la artista mostrarse a través de Instagram Stories varios vestidos que había llevado sobre el escenario anunciando que iba a regalárselos a sus fans y de protagonizar un chat en directo con ellos en el que habló abiertamente sobre la ansiedad y la depresión que sufre.

Durante la conversación Selena explicó que cuando le vienen pensamientos negativos escucha una canción en concreto, 'This Girl' de Lauren Daigle y que le hace sentirse mucho mejor. Por eso invitaba a sus fans a que la escuchasen también, en especial aquellos que están pasando por una situación similar a la suya.

"Como algunos sabéis, me gusta escuchar música religiosa y esta canción, en particular, me hace sentir que estoy hablando de ese sentimiento. No quiero llegar a ninguna parte pero es muy difícil no enfadarse cuando constantemente sientes que estás haciendo lo correcto y estás intentando ser agradable con la gente pero igualmente piensas '¿Por qué no me siento bien?'".

Por otro lado, también habló de olvidar a alguien, haciendo referencia a su última ruptura con Justin Bieber y el reciente compromiso de éste con Hailey Baldwin. Selena explicó que a veces es bueno no querer olvidar a alguien por completo y recordar los buenos momentos que esa persona ha traído a nuestra vida.