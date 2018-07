Verónica Echegui reivindica la belleza femenina desnudándose en Instagram

La actriz ha decidido mostrar su indignación ante los comentarios que recibe continuamente sobre su físico y lo ha hecho con una foto que ha revolucionado las redes sociales. Verónica Echegui y la modelo Alba Galocha han publicado una imagen en Instagram donde enseñan los pechos.

Verónica Echegui ha acompañado la foto con un texto en el reivindica la belleza femenina, confiesa que en muchas ocasiones se ha sentido inferior por no tener un cuerpo considerado "perfecto". Estas han sido las palabras de la actriz:

Cuantos pensamientos y años he malgastado sintiéndome insatisfecha? Pppfffffff Como puede ser que una persona tan bella se haya sentido así? Por desgracia, NADA a nuestro alrededor parece apoyar o estimular la creencia en que somos seres completos, llenos. Que no necesitamos NADA del exterior para sentirnos más valiosos, especiales, queridos o vistos. Ni los medios de comunicación, ni la TV, ni los colegios, ni nuestra gente más allegada (o con suerte si) transmiten ese mensaje. Porque no vaya a ser que nos sintamos a gusto y felices con lo que somos/tenemos, y vayamos a dejar de consumir o a darnos cuenta de en qué consiste el juego. Para mí El único ÉXITO o META posible, es conocerse, saber que es uno y descubrir lo increíble y precioso que tienes en ti (absolutamente todos lo tenemos) buscar dentro, no afuera. Eso que buscas, esa felicidad está en ti, lleva toda tu vida ahí, y te está esperando.

Un abrazo a todos/as"