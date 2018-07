Con "una voz muy difícil de escuchar", ¿cómo se las apañaría Pedroche cantando en Antena 3?

Cristina Pedroche es la persona con más votos para estar en la próxima edición de Tu Cara Me Suena, según una encuesta que ha llevado a cabo el programa en su página web. La presentadora de 'Pekín Express' y colaboradora de 'Zapeando' ha encandilado a los seguidores del programa por su espontaneidad y simpatía. La encuesta, que ha durado mes y medio, ha llegado a acumular más de tres millones de votos. En ella se proponían treinta famosos de entre los cuales Cristina Pedroche se ha alzado como clara favorita de los usuarios.

Parece que Antena 3 y la presentadora ya entablaron conversaciones hace unas semanas y las negociaciones van viento en popa, aunque faltaría concretar en calidad de qué participará la vallecana. "El problema es que tengo una voz muy difícil de escuchar, pero no tengo ningún tipo de vergüenza. Sé que puedo hacer daño a los oídos". ¿Será una participación puntual, miembro del jurado, estará entre los participantes? "Debe de ser que a la gente le ha caído bien y que me quieren ver pasándolo bien. (…) Ya el año pasado me llamaron. Quise hacer una prueba de canto y lo hice superbien... Ellos me dijeron 'ya te llamaremos' y no me llamaron" comenta entre risas.