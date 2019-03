Aparecen misteriosos sobres con 50 € en un pueblo de Palencia

Los habitantes de Villarramiel, un pueblo de la Tierra de Campos, están sin palabras ante la aparición de sobres con billetes de 50 euros en los buzones y bajo las puertas de sus casas sin ninguna explicación. El pueblo apenas suma mil habitantes y entre ellos, se conocen prácticamente todos, es por eso que están perplejos ante esta situación y desconocen el autor de este acto tan generoso.

Nuria Simón, la alcadesa de este pequeño pueblo, ha explicado a la agencia EFE que los sobres empezaron a aparecer la semana pasada y que hoy, ya son 16 los vecinos que se han encontrado con esta ''sorpresa''.

Los vecinos están anonadados ante esta situación y muchos de los beneficiados no se creían que el dinero fuera real, de hecho, algunos han ido al banco o a la Guardia civil para comprobar la legalidad de los billetes y que no se trate de dinero falso. Todos están en busca de una explicación ante esta situación ya que no es normal, que en los tiempos que corren, alguien vaya dejando caer dinero sin ningún motivo.

''Anoche, cuando volví del Casino, me lo encontré en el suelo'', explicaba Luisa a EFE. A Luisa no le ha hecho gracia encontrarse el sobre sepia con el dinero dentro, ya que además de contener escritos su nombre y dirección, el dinero iba junto a una nota con la frase ''La reina de la casa'' al lado de un corazón dibujado. Luisa, repartirá los 50 euros entre sus dos hijos. ''Dicen que habrá unas 20 personas y que en total habrá dejado caer como mil euros'', cuenta Luisa, que no se explica como nadie ha podido ver nada extraño en su casa ya que vive en una de las calles más transitadas del pueblo.

Luisa, vecina de Villarramiel, con el sobre y la nota / EFE

Entre la desconfianza, también existe la alegría de recibir dinero sin motivo, ''Al venir de la compra y abrir el buzón, en lugar del correo y las facturas de siempre había un sobre marrón con 50 euros'', contaba Candelas, y ella muy contenta se lo ha gastado en la carnicería, ''como era dinero legal, me alegró el día y me lo gasté''.

El autor de estos sobres, por ahora, es un misterio. No ha seguido ninguna lógica para repartir el dinero, no existe relación alguna entre los destinatarios, de hecho, hasta en los sobres ha habido cantidades distintas y aparecen en momentos distintos del día.

''No sabemos qué pensar'', asegura la alcaldesa, a la que muchos vecinos se dirigen en busca de explicaciones que ella no tiene. Aunque en el pueblo no se habla de otra cosa, Villarramiel tiene una especie de 'Robin Hood' que va dejando sobres con dinero por el pueblo, pero nadie sabe por qué ni con qué intención.