Una azafata adopta al perro que le esperaba siempre en la puerta de su hotel

La auxiliar de vuelo alemana, Olivia Sievers , se encontró con este paciente perro por primera vez en Buenos Aires, Argentina, hace medio año . Olivia vio que el animal estaba solo, le llevó algo de comida, y pensó que ahí se acababa la historia. Pero no, Rubio, es que como ha llamado al can, quiso agradecerle su gesto a Olivia esperándole en la puerta del hotel donde se hospedaba cada vez que visitaba la capital argentina.

Rubio se sentaba en la puerta a esperar que su querida Olivia saliera del hotel para estar con él. “Intenté cambiar el itinerario porque no quería que me siguiera hasta el hotel, pero no fue posible, siempre me seguía así que intenté esperar hasta una hora, pero él siempre me veía e iba detrás de mí”, comentaba la azafata alemana al periódico Noticiero Trece.

Olivia le buscó incluso un hogar adoptivo a Rubio en Argentina, pero el perro se escapó y volvió al hotel a esperar a su querida Olivia. Y claro, ¿qué habrías hecho tú? Seguramente lo mismo que ha hecho Olivia, adoptar a Rubio y llevárselo con ella a Alemania.

Ahora Rubio vive feliz con su amor platónico y otros dos perros, sabiendo que ya no tendrá que esperar más para que le quieran de verdad.